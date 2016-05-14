شراحيلي والعاطفة

** في البداية أقول إن خالد شراحيلي حارس مرمى نادي الهلال لو لم يكن حارساً متميزاً (على الصعيد الفني) لما نال شرف الانضمام للمنتخب السعودي بل واللعب أساسياً...

** إذاً لا نقاش ولا حوار حول مستوى شراحيلي الفني وإن كان (كأي لاعب في العالم) يتعرض للاهتزاز من فترة لأخرى...

** وقدر شراحيلي ومشكلته أنه حارس مرمى وبالتالي عندما يهتز مستواه وتحدث منه الأخطاء فإن النتيجة هي ولوج الأهداف وربما خسارة الفريق لمباراة أو حتى لقب وهو ما حدث بالفعل هذا الموسم عندما تسبب شراحيلي بأخطائه الفردية في ولوج أهداف حرمت الهلال من لقب الدوري وأخرجته من كأس خادم الحرمين الشريفين...

** هذه الأخطاء (الشراحيلية) التي تحدث من كل لاعبي العالم والتي حرمت الهلال من بطولتين في تصوري هي السبب الرئيس (لتوقيت) صدور البيان الهلالي المتضمن عقوبة شراحيلي بعد تصرفاته المتكررة (9 وفق بيان الهلال) هذا الموسم...

** لماذا كانت إدارة الهلال صامتة ولم تصدر أي بيان أو عقوبات (معلنة) بحق شراحيلي وهو يصدر عنه تصرفه الأول ثم الثاني والثالث وصولاً للثامن... وبعد التاسع ونهاية الموسم المحلي صدر البيان بالعقوبة كاشفاً تكرار التصرفات الرياضية...

** من وجهة نظر شخصية أعتقد أن إدارة الهلال كانت بحاجة (فنية) لشراحيلي خلال الموسم وهو يتصرف تصرفاته من الأول حتى الثامن لكن تصرفه التاسع جاء بعد نهاية الموسم المحلي وعدم حاجة الهلال لخدماته إلى جانب امتصاص غضب جماهير الهلال من (أخطائه الفنية) التي تسببت في خسارة الدوري والكأس وجاءت تصرفاته لتكون مبرراً لمعاقبته...

** لو كانت العقوبة بسبب التصرفات (فقط) لكانت قد صدرت خلال الموسم عندما كان شراحيلي يخرج عن النظام والانتظام...

** أنا هنا لست مدافعاً عن خالد شراحيلي ولا مبرراً لتصرفاته إنما طارحاً وجهة نظر شخصية حيال توقيت البيان وفرض العقوبة بل والتجاوب والتفاعل الإعلامي (الهلالي) مع البيان والعقوبة...

** الإعلام الهلالي وبعض الهلاليين (غير الإعلاميين) تفاعلوا إيجابياً مع البيان الهلالي والعقوبة وأيدوا كل ما صدر عن إدارة الهلال بل وهناك من طالب بشطب شراحيلي...

** سؤالي هنا....لو كان شراحيلي في مستوى فني متميز وساهم في تحقيق الهلال لبطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين ولم يرتكب أخطاءً حرمت الهلال البطولتين....ولو كان الهلال في منتصف الموسم ويحتاج (فنياً) لشراحيلي هل سيكون من أيد البيان ودعمه اليوم (بحجة النظام والعادات والتقاليد) بنفس موقفه أم سيقول شراحيلي حارس مرمى متميز وخدم الهلال وهو لاعب محترف وعليكم معاقبته بشكل احترافي وليس بمعاقبة الفريق الهلالي بإبعاده...

** باختصار أقول إن (العاطفة) مازالت هي من تصدر القرارات (من داخل الأندية) بل وتدعمها عبر الإعلام (من خارج الأندية)...

** التأييد والرفض لأي قرار يصدر (من أي ناد كان وليس الهلال فقط) يحدده حاجة الفريق ومستوى اللاعب الخارج عن النص وليس بالفعل البحث عن النظام والانتظام والقيم والعادات والتقاليد...

** كنت وما زلت وكتبت لأكثر من مرة أنني ضد الخروج عن النص ولا أؤيد كسر النظام والانتظام من أي محترف سعودي لكنني في ذات الوقت لست مع (تعليق المشانق) لمن يخطئ ويخرج عن النص...

** كلنا بشر معرضون للخطأ وعندما يخطئ الإنسان علينا تقويمه لا إقصاؤه وإعدامه والتقويم يتم عبر عدة طرق وبالنسبة للمحترفين الحسم المالي الكبير هو أهم طرق التقويم رغم أن كثيراً من المحترفين لا يستلمون حقوقهم بانتظام لكن هذا لا يبرر خروجهم عن النص أو كسرهم للنظام وعادات المجتمع...

** علينا أن نبتعد عن (العاطفة) في اتخاذ القرارات (التقويمية) أن لا نندفع (إعلامياً) في التفاعل والتجاوب والتأييد مع القرارات التي (تقطع) رزق المحترف...

** على من هاجموا شراحيلي بقسوة (أقصد من هاجموه ولم ينتقدوه) أن يتذكروا أن وسائل التواصل الاجتماعي التي (اصطادت) شراحيلي وهو يخرج عن النص قادرة (لا سمح الله) على اصطيادهم ذات يوم...

** احتواء شراحيلي وتقويمه (وغيره من اللاعبين السعوديين الخارجين عن النص) هو الحل الأمثل... أما قرار الإعدام دون الأخذ بالاعتبار أسر اللاعبين وأقاربهم فأراه أمراً عاطفياً منفعلاً..

*نقلا عن الرياضية السعودية