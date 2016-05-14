متى تصدر «الرزنامة» الغامضة؟

تلقيت اتصالات كثيرة من مسؤولين في الأندية القطرية يريدون إيصال رسالتهم إلى الاتحاد القطري لكرة القدم - وأنا أتفق معهم مئة بالمئة -، وهذه الرسالة هي الإعلان عن بداية الموسم الرياضي الذي تترتب عليه مواعيد إجازة المدربين واللاعبين، حيث إن التأخير يؤثر عليهم، خاصة أن سوق التذاكر لمدربيهم سيرتفع، علاوة على أن حجوزات المعسكرات وحجوزات الطيران للاعبين في معسكراتهم تحتاج إلى ترتيبات مسبقة جداً.

وفي ظل الضبابية التي تحيط بهذا الموضوع في أوساط أنديتنا، فإن البطولة ستقام في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، وهناك بعض الأندية حجزت تذاكر طيران ومعسكرات والتزمت مالياً مع الشركات المنظمة لهذه المعسكرات، وفي حالة تغييرها إلى شهر سبتمبر المقبل سيتم فرض خصومات وشروط جزائية حسب العقود المبرمة بين الأندية والشركات المنظمة والطيران.

إنني أرى أنه ليست هناك جدوى من إقامة جولتين في شهر أغسطس لتجهيز المنتخب – حسب ما قيل -، إذ شاهدنا في السنوات السابقة أن جميع الفرق لم تدخل خلال أول جولتين أو حتى الجولات الخمس في أجواء المباريات لا فنياً ولا ذهنياً، مما يعني أن الجولتين لا تغنيان ولا تسمنان من جوع!.

ولهذا أقترح على مدرب المنتخب كارينيو تنظيم معسكرات داخلية وخارجية تتضمن ما لا يقل عن عشر مباريات تجريبية وصولا إلى أول مباراة لمنتخبنا في طهران ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وهذه المعسكرات تمثل محطة إعداد مناسبة جداً للمرحلة الهامة من التصفيات.

وأخيراً.. أرجو من الاتحاد ألا يتأخر كثيراً في حسم الأمر، وأتمنى أن يتم بداية هذا الأسبوع – على أقل تقدير – الإعلان عن انطلاق الجدول الزمني للموسم الجديد الذي تأخر كثيراً مع أفضلية أن تكون الانطلاقة في سبتمبر نظراً لظروف منتخبنا الذي له الأولوية المطلقة في كل ما يتعلق بمنظومة الكرة القطرية في هذه المرحلة.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية