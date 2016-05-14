مورينيو واليونايتد.. الاتفاق ليس بعد

قالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، أمس الجمعة، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، إن المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو لم يرتبط باتفاق مع مانشستر يونايتد ينص على توليه تدريب النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

ومنذ مدة طويلة تشير تكهنات كثيرة إلى أن مورينيو (53 عاما) مدرب تشيلسي السابق، هو المرشح الأقرب لتولي تدريب مانشستر يونايتد خلفا لمدربه الحالي الهولندي لويس فان غال.

ولم يرتبط مورينيو الذي سبق له تدريب ريال مدريد الإسباني وانترناسيونالي الإيطالي وبورتو البرتغالي بأي فريق منذ استغناء تشيلسي عن خدماته في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسب تراجع نتائج بطل انجلترا في موسم 2014-2015.

وقال فان غال أمس الجمعة إنه يتوقع أن يكمل عقده الحالي مع يونايتد والذي ينتهي في آخر الموسم المقبل.

وقال المدرب الهولندي للصحفيين "لقد قلت سلفا إنني سأستمر هنا وهذا هو موقفي.. والكلمة الأخيرة في ذلك لمجلس الإدارة"

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين وسيلعب في الجولة الأخيرة من الموسم في مواجهة ضيفه بورنموث غدا الأحد.