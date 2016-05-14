هل تحسم الحقائب السوداء مصير الريال وبرشلونة؟



الجميع ربما يعتقد أن برشلونة سيحسم لقب الدوري الأسباني في الجولة الأخيرة إلا بعض المدريدين المتفائلين، أما التاريخ فيقضي على أي بصيص امل ملكي عندما تحسم لا ليغا في جولتها الأخير يفوز المتصدر.



قبل عامين أتليتكو ب 89 نقطة وبرشلونة خلفه بفارق ثلاث نقاط والمباراة الاخير بينهما والفوز يتوج برشلونة بفارق المواجهات تعادلا 1-1 وتوج سيميوني.



عام الفين وتسعة ألفين وعشرة سيناريو مطابق للموسم الحالي برشلونة معه 96 نقطة وريال مدريد 95 في الجولة الأخيرة فاز برشلونة على بلد الوليد برباعية وتوج بطلاً حتى أن ريال مدريد تعادل أمام ملقة في النهاية.



2007 في الجولة قبل الاخيرة كان لدى الملكي والبلوغرانا لهما نفس رصيد النقاط وبإمكان برشلونة التقدم بعد تعادل ريال مدريد ولكن تامودو اسبانيول سجل في الدقيقة الأخيرة في الجولة الاخيرة فاز الفريقان وتوج ريال مدريد بفارق المواجهات.



موسم 2003 في الجولة الاخير كان الفارق بين ريال مدريد المتصدر واسبانيول نقطتين وفي النهاية فاز سوسيداد وفاز الريال توج الأخير.

ما يضعف آمال المدريديين ايضاً أنه وفي الحالات النادرة التي لم يستطع المتصدر حسم الدوري في الجولة الأخيرة من سقط كان ريال مدريد نفسه ولصالح برشلونة.



موسمان متتاليان عامي 92 و93 قبل الجولة الاخيرة ريال متصدر بفارق نقطة أمام برشلونة وفي الجولة الاخيرة ريال يخسر أمام تنريفي وبرشلونة يفوز ويتوج وفي الموسمين المذكورين كان لويس أنريكي لاعباً في الريال وفي الموسمين المذكورين تنيرفي كان من هز الريال في آخر جولة.



حتى أن الصحافة المدريدية وحتى الآن تطلق على تنريفي نادي أحد جزر الكاريبي لقب الجزيرة اللعينة في ذلك الموسم قيل بأن برشلونة بتحفيز نادي تينيريفي بحقائب سوداء تحتوي على المال بداخلها من أجل الفوز على الريال.



يقال أن سانتياغو بيرنابو رئيس ريال مدريد التاريخي هو صاحب فكرة الحقائب السوداء منذ 68 عاما وبالتحديد موسم 1947-1948 والرواية تقول أن ريال مدريد حمس لاعبي بلد الوليد عن طريق دفع مبلغ مالي وقتها لينتصر على خيخون كى لايهبط ريال مدريد الذى كان يصارع على عدم الهبوط وقتها ووقتها نجا الملكي من الهبوط بمعجزة.



يقال أيضاً ان ريال مدريد حالياً يريد تحفيز غرناطة بمبلغ من المال للفوز على برشلونة ولكن هل التحفيز كافي ليستطيع فريق ضمن بقاءه بين الكبار ام أنها مضيعة للمال والحظ هو أمل المدريديين الوحيد.

