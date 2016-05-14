يوفنتوس بطل إيطاليا لـ"المرة الخامسة" على التوالي

اختتم يوفنتوس البطل مشواره بفوز ساحق على ضيفه سمبدوريا 5-صفر السبت في افتتاح المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وظهر يوفنتوس المتوج بلقب "سيري أ" للمرة الخامسة على التوالي قبل 3 مراحل، لاخر مرة هذا الموسم امام جماهيره بصورة لائقة بعد ان سقط في المرحلة السابقة امام هيلاس فيرونا الهابط الى الدرجة الثانية 1-2.

على ملعب "يوفنتوس ستاديوم" وامام 38 الف متفرج، استفاد فريق السيدة العجوز من طرد ميلان السلوفاكي سكرينيار المبكر (14) وسجل خماسية نظيفة بمرمى الحارس البرتو برينيولي.

وسجل لفريق المدرب ماسيميليانو اليغري، الفرنسي باتريس ايفرا (5) والارجنتيني باولو ديبالا (15 من ركلة جزاء و37) وجورجيو كييليني (77) وليوناردو بونوتشي (85).

ورفع ديبالا رصيده الى 19 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

ويبحث يوفنتوس عن الثنائية عندما يواجه غريمه ميلان في نهائي الكأس في 21 ايار/مايو.

ويلعب لاحقا ميلان مع روما، ونابولي مع فروزينوني، وساسوولو مع انتر، وكييفو فيرونا مع بولونيا.

وتختتم المرحلة الاحد بمباريات امبولي مع تورينو، ولاتسيو مع فيورنتينا، واودينيزي مع كاربي، وباليرمو مع هيلاس فيرونا، وجنوى مع اتالانتا.