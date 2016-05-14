يوم أهلاوي للتاريخ

يوم أمس كان يوماً للتاريخ دوِّن فيه اسم الأهلي بماء من ذهب في صفحة ناصعة البياض محفوفة بالأخضر من سجل الأحداث الرياضية السعودية العملاقة عندما توج ببطولة الدوري عن جدارة واستحقاق بعد فراق دام لنحو ثلاثة وثلاثين عاماً، لربما كان إبانها في مرات كثيرة قريباً من اللقب إلا أنه لم يكتب له وفي أخرى كان الأحق به ولكنه لم يتوج به، بينما كان بالأمس البطل المتوج وسط احتفالية ولا أروع احتضنتها الجوهرة المشعة هي فريدة من نوعها شبيهة بالمنجز الأهلاوي كماً وكيفاً، فمن زرع لهذا اليوم يستاهل حصاده، هكذا هي كرة القدم وإن تنافت مع المنطق مرة لكنها سرعان ما ترضخ له في مرات أخرى، والمنطق كان يقول إن لا أحد أحق بالدوري من الأهلي في هذا الموسم فكان له.

*نقلا عن عكاظ السعودية