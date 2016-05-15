المنطق فرض نفسه وواصل الأربعة الكبار طريقهم نحو الدور نصف النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بتأهل العين، الأهلي، الجزيرة، وبني ياس إلى مربع الكبار على حساب أندية الوصل والشعب والشارقة والإمارات، وبقراءة سريعة لأسماء الأندية المتأهلة وتلك التي ودعت المسابقة، نجد أن المحصلة العامة كانت انعكاساً لواقع تلك الأندية هذا الموسم، فالمعاناة النفسية بالنسبة لأندية الشعب والشارقة والإمارات بسبب صراع الهبوط، كانت لها انعكاساتها وتأثيرها السلبي الواضح على أداء اللاعبين، واصطدمت برغبة جامحة من جانب فرق تتطلع لحصد المزيد من الألقاب وكانت المحصلة طبيعية.

المفاجأة لم تكن حاضرة في الدور ربع النهائي على الرغم من الندية التي شهدتها مبارياتها، بدليل أن ركلات الترجيح حسمت نتيجة مباراتين والمباراة الثالثة انتهت في الشوطين الإضافيين ومباراة وحيدة انتهت في وقتها الأصلي، ومع ذلك فإن فوز الأهلي على الشعب لم يكن سهلاً أبداً، وعانى الفرسان كثيراً أمام الكوماندوز، الأمر الذي يؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، فهل ننتظر أن تحضر المفاجأة أم أن الطريق سيكون سالكاً أمام العين والأهلي إلى النهائي.

كلمة أخيرة

المصلحة العليا تفرض على كل من يعنيه الأمر، إعادة النظر في جدولة مباريات العين الذي سيخوض ثلاث مباريات مصيرية داخل الدولة وخارجها في غضون تسعة أيام.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية