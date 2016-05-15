كل شيء .. أهلي

خالص وأجزل التبريكات لكل الأهلاويين بالبطولة الجديدة المستعصية أكثر من ثلاثة عقود، بحضور جماهيري يفوق الـ 60 ألفاً زاده بهاء وروعة وفخراً وجود الرمز الأمير خالد بن عبدالله، الذي ظهر في أرض الملعب بعد تتويج الأبطال بلقب دوري عبداللطيف جميل على منصة الذهب في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

حضر الرمز خالد في قمة التواضع والحب والابتسامة، محاطاً بالمقربين والمحبين واللاعبين وهو يحيي الجماهير المتعطشة لهذه البطولة التي أبادت سموم العقدة القاتلة دورياً.

يوم أمس كان كل شئ أهلاوي داخل السعودية وخارجها يتابعون حفل التتويج الرائع والجميل، بما يوازي أهمية وقيمة البطولة في عيون وقلوب الأهلاويين، وما يعزز من أهمية هذه البطولة في تاريخ الدوري السعودي.

وكذلك الناقل الحصري إم بي سي برو، أجاد في متابعة الحدث الفخم قبل وبعد المباراة التي أبدع فيها نجوم العرس الكبير، وهزم الفتح 3 ـ 2 بعد نزال مثير تقدم فيه البطل بهدفين، ثم رد الضيوف بالمثل قبل أن يحسمها النجم الأبرز وهداف الدوري الأكبر السوري عمر السومة، الذي بصم على لقب الهداف قبل الجولة الأخيرة ووثق اللقب بهدفه الـ 27.

قصص بطولية أخرى كثيرة ومتنوعة، فهل أكتب عن المدرب السويسري غروس، الذي حطم الأرقام في عدم الخسارة تحطيماً، أم الرئيس الجديد مساعد الزويهري المقبل من مكة المكرمة، بعد تجربة جيدة في نادي الوحدة، أم الإداري طارق كيال الذي لبى النداء في أهم منعطف، أم النجوم الذين حرثوا الملاعب الخضراء، أم الجمهور الخلاب؟

ربما أعود لبعضها كدروس في مشوار الأبطال.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية

