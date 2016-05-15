«أحجار» الشطرنج

مع انتهاء الموسم الكروي، بكل تقلباته ومنغصاته خصوصاً على المستوى الفني في بطولة الدوري تحديداً، لم ألمس أي ردة فعل من إدارات الأندية حول تحمل المسؤولية، بل على النقيض تماماً أخذت تتحرك على نفس النهج السابق وبـ الآلية ذاتها!.يفترض أن تناقش ادارات الأندية باستفاضة تفاصيل الموسم الماضي وتداعياته، وخصوصاً التي أخفقت فرقها بتحقيق النتائج المرجوة، وأن تخرج بتصورات تحدد مكامن الأخطاء والعمل على تداركها في الموسم الجديد، لكن لا شيء من ذلك القبيل حدث، وكأن المسألة لا تعني الادارات التي يهم الأغلبية منها الاحتفاظ بالكراسي -المناصب-.الأكثر غرابة أن هناك ادارات بدأت تتحرك وتنشط تأهباً للموسم المقبل ولكن وفق نهج «الهرم المقلوب»، فهي تبدأ بالتفاوض مع اللاعبين في محاولة لتعزيز صفوف الفريق قبل أن تستقر على هوية الأجهزة الفنية، ما يدفع نحو السؤال: من يحدد احتياجات الفريق من اللاعبين ومراكزهم في ظل غياب المدرب الذي يقود المهمة؟!.لقد أشرت في الكثير من المناسبات، وخصوصاً في هذه الزاوية، إلى أخطاء ترتكبها ادارات الأندية قبل كل موسم تتمثل بإبرامها الصفقات مع اللاعبين الجدد قبل أن تحدد هوية المدرب الذي سيتعامل مع تلك الخيارات، وللأسف ورغم الانحدار الفني للموسم الماضي ومسؤولية الادارات تجاه ذلك الا أنها -الادارات- لم تستوعب الدرس بعد وتمضي بنفس التوجه فيما الهيئات العامة مغيبة كالعادة، هذا إن وجدت هيئات حقيقية من الأساس!.. ويبقى الوضع على حاله المزري وكأنه أشبه برقعة شطرنج يتم تحريك الأحجار وفق الأهواء الشخصية دون رؤية فنية أو دراية بتفاصيل اللعبة!.

*نقلاً عن الرأي الأردنية