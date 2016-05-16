احتضار وتحضير!

@ التحضير للموسم القادم يبدأ من الآن..

@ من المفترض ذلك..!

@ فماذا عن الواقع..؟

@ يختلف باختلاف الأندية وإداراتها..

@ في أندية تحضير.. وفي أخرى احتضار..!

@ في النصر مثلاً الإدارة استقالت.. والاتحاد لم تتضح نية المواصلة من عدمها..! وأما في الهلال فالبقاء مشروط وظني به قد ذاهب لتحقيق الشرط أو أغلبه..

@ الشباب ما زال على حاله تائهًا.. ليبقى الأهلي فقط من بين أندية الأضواء مستقرًا وقد بدأ بالفعل تحضيره بأكثر من ملف تعاقدات..

@ سوق الانتقالات المحلية يعاني من شح الكاش.. والبضاعة التي فيه ليست بتلك الجودة.. الأسماء المميزة التي فيه لا تتجاوز أصابع يد واحدة.. البقية الباقية مجرد تدوير أموال على من لا يستحق أي مزايدة إطلاقًا..

@ الصفقات الأجنبية ستكرر فشلها غالبًا.. إهدار المال هو النتاج.. صفقتان من بين أربع إن أفلحت فإن الإدارة ستكون محظوظة جدًا..

@ نعم.. فالأمر هنا على طريقة شختك بختك.. وإن أردت أن تكشف حقيقة الأمر فاسأل عن عدد الأجانب الذين شكلوا إضافة لأنديتهم بشكل عام..؟

@ المعسكرات لن تخرج عن دائرتها المعتادة.. هي لم تأتِ لنا بفريق جاهز تمامًا إلا فيما ندر.. مجرد لياقة وتحضير بدني وبعض من الترفيه والشوبينج وتغيير الجو..!

@ وماذا عن الاستقرار الفني هنا وهناك..؟ جروس بالطبع (باقي).. دونيس ينتظر نتيجة الآسيوية.. كانيدا (مع السلامة).. بيتوركا (محد يدري)..!

@ قرارات لم تتخذ بعد.. رؤيا غير واضحة.. ديون مربكة.. أجندة خالية.. ونتحدث عن التحضير للموسم القادم..؟

@ ما أصدق عبارة: شر البلية ما يضحك..!!!

نهاية:

الإدارة: تخطيط.. مو (تنطيط)..!!!

*نقلاً عن النادي السعودية