*شمشون شخصية أسطورية ورد ذكر اسمه في العهد القديم.. كان شمشون جبارا قويا يمكنه مواجهة قبيلة بمفرده، ولما ضجر قومه من جبروته استطاعوا الامساك به بحيلة، وربطوه بحبل وشدوا وثاقه بين عامودين في المعبد، وانتظر شمشمون دون حراك حتى لما وصل عدد الحاضرين في المعبد إلى ثلاثة آلاف شد الحبلين شدة قوية فسقط المعبد على من فيه.

*(مين يشتري الاتحاد للبيع) مانشيت تهكمي في إحدى الصحف الرياضية تعليقا على مفاوضات نادي الشباب لأحمد عسيري في زمن الادارة السابقة.. (يحلمون) تصريح لمنصور البلوي عندما سأله المذيع عن انتقال لاعبي الاتحاد لأندية منافسة.. (الاتحاد يشتري ما يبيع) تصريح لإبراهيم البلوي في احد البرامج الرياضية، ثم اردف تصريحه بالقول (الاتحاد ليس سوبر ماركت).. واليوم طالعتنا إحدى الصحف الرياضية المتخصصة بمانشيت( الي بعده) مع صورة كبيرة للاعب الفذ عبد الفتاح عسيري في اشارة الى تأييدها لانتقال اللاعب للجار، ودعم الادارة للتخلي عن المزيد من (الهرماس) بطريقة انت اتخلص منهم ونحن علينا حفلة الزار الإعلامي !!.

*اعرف ان كلمة (هرماس) تثير حفيظتهم، وتشعرهم بخيبتهم في البناء على اصول وقواعد متينة بعد ان حاولوا بناء (اتحاد جديد) بطريقة تنم عن غباء إداري مفرط، واستهتار بكل القيم الفنية.. اشرت في اكثر من مقال إلى التحالف بين الادارة وبعض الاعلاميين ومحرري الصحف لمحاربة (هرماس الاتحاد) عبر نشر الاكاذيب والسخافات التي لا تنطلي إلا على من جمجمته قابلة للحشو، وعبر الاستنقاص من عطاء الهرماس الفني داخل المستطيل الاخضر وغض الطرف عن الاوضاع المأساوية التي يعيشونها داخل بيئة مقززة ومنفرة في النادي.. تلك حقيقة لا تحتاج لإثبات او دليل مثلها مثل الشمس.

*انتقال اللاعب الفذ عبد الفتاح عسيري للأهلي سيفتح الباب للمزيد من هروب اللاعبين من بيئة النادي الموحشة، ففي الطريق فهد المولد، وباجندوح، وربما عبدالرحمن الغامدي.. أولئك اللاعبون هم اعمدة مستقبل الاتحاد وتعويضهم ليس بالامر السهل بل يكاد يكون مستحيلا في ظل ما وصل اليه النادي مع (المطانيخ) من فقر مدقع وبؤس حياة.. لا يمكن تعويضهم بلاعبين إلا من امثال سلمان الفرج أو نواف العابد أو سلمان المؤشر ومحال ثم استحالة انتقال امثال أولئك اللاعبين لأي نادٍ.. بالتأكيد انتقال فتاح سيضعف الاتحاد وسيزيد الاهلي قوة على قوته..

صفعة مدوية من رجال الاهلي لمطنوخ الغفلة (ثاني مرة العب على قدك) ولا تقترب من الكبار طالما لا تستطيع منازلتهم (لا نابك سعيد ولا فتاح) !!.

*لأول مرة في تاريخ الاتحاد ينتقل لاعب اتحادي للأهلي بمحض ارادته، عبد الفتاح عسيري فعل ذلك هروبا من جحيم البلوي، وفوقها انتقل الى الاهلي هاويا دون ان يستفيد الاتحاد ماليا من ذلك الانتقال.. هتان با هبري انتقل للخليج بالمجان دون أن يستفيد الاتحاد ريالا واحدا وها هو في طريقه للهلال.. طلال العبسي ايضا تم التنازل عنه للتعاون بالمجان بعد تراجع ادارة البلوي عن عرضها المالي للاعب.. كذلك اللاعب الصعيري انتقل لهجر بالمجان.. اتذكر ثورتهم المقرفة حد الغثيان عندما

انتقل هزازي إلى الشباب بمردود مالي تجاوز العشرة ملاين بقليل (باعوه بثمن بخس)، الآن الاتحاد مع عروض الصيف (للبيع بالمجان) !!.

*وضع صعب ستعيشه الادارة القادمة، فريق مفرغ من نجومه وكوارث مالية لن يخرج الاتحاد منها إلا بشق الانفس، ولا اعتقد انه سيتنفس.. اصدقكم القول اشعر بالفعل أن هنالك مؤمرة ما كتبت بخط إعلامي قذر قام بتنفيذها رئيس لا يملك من امره قرار : تسليم النادي لمن بعده (جثة هامدة) وفق سياسة الأرض المحروقة التي تحدث عنها قبل دخوله النادي بأن الادارة السابقة تنتهجها (كل إناء بما فيه ينضح).. هدم الاتحاد على من فيه، من منطلق (علي وعلى أعدائي).. الخيار الأمثل للبلوي شمشون الجبار !!.

(ببوز القلم)

*اشهد يا زمن وسجل يا تاريخ: ما باع الاتحاد بالكوم الا اليوم، إنه زمن (المطانيخ) يا سادة (وطاخ طيخ) !!.

* وصف المطنوخ (بالمجاهد إبراهيم)، وفي اخر تصاريحه وصفه بمن لا يستطيع(إدارة بقالة) وما بين المجاهد وصبي البقالة تضح حقيقة (حكيم الاتحاد) ودوره المخزي في كل ما وصل اليه الكيان الاتحادي !!.. " دمتم طيبين"

*خاص بالعربية.نت - رياضة