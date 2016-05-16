وفرحت جماهير الأهلي

أخيرا توج النادي الأهلي بطلا لـ"دوري عبداللطيف جميل" وفرحت جماهيره الجارفة باللقب الكبير بعد طول غياب، لا يوجد فريق كان قريبا من الحصول على الدوري مرات عدة وفقده في لحظات حاسمة سوى الأهلي، غيابه ما يزيد على 30 عاما لم يكن مسوغا لإبعاده عن الترشيحات، ظل "الراقي" مرشحا منافسا قويا على اللقب في أعوام عدة وهو الذي يملك ما لا يحظى به غيره من تفريخ للمواهب، ورغبة مستمرة في التواجد على منصات التتويج، ابتعد الأهلي أعواما لكنه استمر الممول الأكبر لمنتخباتنا الوطنية، وحين اكتملت منظومة الفريق الجاهز لحصد الذهب بوجود عناصر أجنبية دعمت المواهب الوطنية المميزة، وجهاز فني متمكن بقيادة غروس، وإدارة رأسها المحظوظ مساعد الزويهري أكملت مسيرة الرئيس السابق القوي الأمير فهد بن خالد؛ فضلا عما يملكه هذا النادي من كفاءات إدارية عدة، أهمها طارق كيال الذي أقحم في الوقت المناسب على طريقة الأوراق الرابحة في دكة البدلاء، فأعاد التوازن للاعبين في مرحلة حاسمة كان يمكن أن تضعف فيها همة النجوم، ويعود لمسلسل التفريط، وإهدار كل شيء في اللحظات الأخيرة.

نجح الأهلي بكل تفاصيله في كسب احترام وتقدير متابعي الدوري السعودي، استحقاق كامل للفوز بهذه البطولة، وأفضلية مطلقة جعلته متفردا بالتواجد حتى اللحظات الأخيرة في كل استحقاقات الموسم، وهو الأكثر ترشيحا لضم الكأس الأغلى كأس خادم الحرمين الشريفين في النهائي المرتقب أمام النصر، وما ميز هذا الفريق الكبير أنه ظل في مسرح المنافسة على كل البطولات في الاعوام الأخيرة وليس هذا الموسم فحسب؛ بفضل الدعم الذي يجده من الأمير خالد بن عبدالله، صنع هذا الرياضي العاشق للعبة ولناديه استقرارا كان صمام الأمان لمستقبل الأهلاويين، لا تكاد ترحل إدارة لأسباب مختلفة إلا وتعود الأمور لوضعها الطبيعي بتواجد إدارة بديلة تعلم أنها ستعمل في بيئة نقية، وستجد دعما هائلا من رجل الأهلي، وصانع إنجازاته، يستحق هذا الرجل تكريما خاصا من هيئة الرياضة، ومن الاتحاد العربي لكرة القدم فهو من القلائل الذين خدموا الرياضة السعودية عقودا ولا يزال، وأعاد فريقه للقمة بلغة تحد هادئة تحترم المنافسين، وتدعم بسخاء فكسب احترام كل الرياضيين.

مبروك لجماهير الأهلي التي استحقت الفرح ليلة السبت التاريخية، ومبروك لأعضاء الشرف والإدارة واللاعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا، وكانوا عند حسن الظن، عودة الأهلي للقب الكبير ستدعم المنافسة في المستقبل، هدموا حاجزا صعبا، وحطموا حظا تعيسا ظل يلاحقهم، وسبب آلاما وأحزانا لجماهيرهم التي كسرت خواطرها في مناسبات عدة؛ لكنها أخيرا عاشت أجمل لحظات الفرح.

*نقلاً عن الرياض السعودية