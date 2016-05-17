انشروا الحب .. في كرة القدم

لست من الذين يبحثون عن رسائل الإيجابية في هواتفهم، ليس لأني لا أقتنع بها ولكنها تحولت إلى سلعة بمواد وصور وشعارات أشبه بالمأكولات المعلبة، نقرأها بسرعة دون وعي وإدراك حقيقي بحثاً عن رسائل خبرية أو مضحكة أكثر.

لكن هذه المرة سأشارك ناشروا الإيجابية لاسيما في المجال الذي نفتقد فيه التعاطي الإيجابي بشكل واضح وأعني في كرة القدم اللعبة الأكثر جماهيرية.

المجال متكهرب جداً ولو كتب لك المجال لأن تعمل فيه فعليك أن تتحمل كل العواقب التي قد لا يواجهها حتى السياسيين، سواء كنت قريباً من المستطيل الأخضر كلاعب أو إداري أو بعيداً في لجان واتحادات، أو حتى ناقداً تبدي رأيك (من بعيد) خلف كيبورد وشاشة صغيرة.

لا يمكن أن تنجو من التصنيف أولاً باعتبارك ميالاً لهذا الفريق أو ذاك، ولا يمكنك أن تنجو من التصنيف الفرعي باعتبارك ميالاً لرئيس النادي الحالي أو للرئيس المعارض أو المرشح، ولا حتى تنجو من كونك ميالاً لمحاربة المهاجم الفلاني لأنك تفضل بديله .. وهكذا تدور الدائرة.

لا يقتصر المجال على تصنيفك في الرأي؛هذه مشكلة بسيطة يمكنك تبريرها بطريقة أو بأخرى، تجاوز الأمر الدخول في النوايا والاتهام بقبض السيارات والملايين من تحت الطاولة أو حتى من فوقها، فلو امتدحت ناشئاً في فريق مغمور سيقال عنك بأنك كتبت عنه لأنك متفق مع (السمسار) لتسويقه، ولو قلت رأياً ولو منطقياً في رئيس ناد؛ سيقال بأنه قدم لك ماقدم حتى تظهره بهذه الطريقة، يكفي أن تتأمل حال مذيعي البرامج الرياضية الآن والاتهامات المعتادة التي توجه لهم، بل لو اشترى أحدهم سيارة مرسيدس مثلاً ستقلب الشبكات الإجتماعية رأساً على عقب لتأكيد أن السيارة هي هدية من الرئيس الفلاني أو العلاني.

لماذا أصبحنا هكذا؟ ولماذا أصبح ذلك يكون هو جل اهتمام الحديث الرياضي بين العامة، من النادر أن تشاهد نقاشاً رياضياً فنياً بين شخصين، لو صادف وأن جلست قرب مشجع هلالي يتناقش مع آخر نصراوي ستجد أنهما لا يتحدثان عن الأداء الفني أو نجوم الفريق بقدر حديثهما عن ذمم الحكام ولجان الاتحاد.

هؤلاء لا يعيشون متعة كرة القدم وحب مشاهدتها بقدر حبهما لعكس تفكيرهما السلبي على الآخرين، حاولت كثيراً التقصي وراء السبب في ذلك ووجدت أن نسبة كبيرة من هؤلاء المشجعين لا يتابعون كرة القدم فعلاً ويفضلون أن يشاهدوا خلافاً مضحكاً بين اثنين من المنتمين للإعلام في برنامج رخيص على مشاهدة الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا .. تخيلوا ذلك !

كرة القدم تمثل (السهل الممتنع) بقوانينها وطريقة لعبها .. لذلك من الأفضل لك كمتابع أن لا تتشنج وتعطي الموضوع أبعاداً أخرى تأويلية ليس إلا، (صف النية) كما يقولون واترك التفسيرات المبالغ فيها، اختر البرامج الرياضية التي تحترمك كمشاهد، وإقرأ المقالات التي تمنحك أبعاداً أخرى مختلفة.

*خاص بالعربية.نت - رياضة

