الزويهري.. صاحب نوايا حسنة حقق أحلام الأهلاويين

تفاصيل حياته اليومية يحب ان يحياها مرتين احدها تكون على قبر والدته المسنة التي وافتها المنية قبل عامين والى جانبها بطله ورفيق دربه والده الذي انتقل هو ايضا الى جوارها قبل شهرين حيث يقحمهم بتفاصيل حياته يستمتع بذكراهم وبذكرى امه المسنة التي اشتاق الى يديها التي نفرت تحت طياتها شرايين وقصص.

ذاكرة مساعد الزويهري مازالت تتطرب حين يتذكر فرحة عينيها حين نصب نائبا لرئيس الوحدة و راعيا رسميا للمسؤولية الاجتماعية بالنادي الاهلي ونائب رئيس الاتحاد الاسيوي للشطرنج وسفيرا للنوايا الحسنة.

الزويهري بكى سرا حين استلم كأس الدوري فالقدر لم يرحمه ودفعه الى وضع كأس الدوري في صدر البيت متربعا على كرسي والدته المتوفاة.

هو عاشق لمكة ففيها ولد وفيها نال شهادة البكالوريس في اللغة العربية وفي مكة ابصر جوري وريوف وهليل وحلا وعبد الله النور وحتى اللحظة لا يزال يشتاق إلى المساحات المفتوحة في مدرسة عتبة بن غزوان.

كان سعيدا فيها مرتاحا في جو من الحرية المشجعة على حب الحياة فهناك تعلم الزويهري ان الكلمات البسيطة لها قدرة على انتزاع الدهشة في عينيه تقرا كلمة حياة وتمسك بالامل تمسك بتفاصيل الحياة الاشد بساطة، نجاحه المهني مبني على الثقة.

ذاكراة ابن مكة لا زالت تحفظ تاريخ فبراير من عام الفين واربعة يوم دون فيه ملكية اول قطعة ارض انتقل على اثرها من مدرس لغة عربية الى صاحب ثماني شركات استثمارية متعددة الانشطة والى رئيس الفريق الجدواي الذي ظفر معه بلقب دوري انتظره عشاقه منذ عام اربعة وثمانين.

