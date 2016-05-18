العين يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه ذوب آهن الإيراني

سقط فريق العين الإماراتي في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1، مع ضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وأخفق الفريق الإماراتي في الحفاظ على تقدمه بهدف مبكر سجله داينفريس دوجلاس في الدقيقة العاشرة، بعدما تلقت شباكه هدف التعادل في الدقيقة 76 عبر محمد رضا عباسي.

وباتت مهمة العين صعبة للغاية في التأهل لدور الثمانية، حيث يتعين عليه الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1 / 1 في مباراة الإياب التي ستقام بإيران يوم الأربعاء ، فيما يكفي ذوب آهن التعادل السلبي لحجز بطاقة الصعود.