بالفيديو.. رئيس أهلي جدة يذرف الدموع على الهواء

لم يستطع مساعد الزويهري، رئيس أهلي جدة، حبس دموعه بعد رؤيته تقرير الزميلة ديما السائح، عبر برنامج "في المرمى"، والذي ناقش تفاصيل حياته الشخصية من بينها وفاة والديه.

وضمن التقرير، فإن تفاصيل حياته اليومية يحب أن يعيشها مرتين، إحداها تكون على قبر والدته المسنة التي وافتها المنية قبل عامين وإلى جانبها بطله ورفيق دربه والده الذي انتقل هو أيضا إلى جوارها قبل شهرين، حيث يقحمهما بتفاصيل حياته يستمتع بذكراهما وخاصة ذكرى أمه المسنة التي اشتاق إلى يديها التي نفرت تحت طياتها شرايين وقصص.

ويعتبر الزويهري الذي يسكن بمدينة مكة أحد الرياضيين المعروفين، بعدما دعم نادي الوحدة ومن ثم ترأس أهلي جدة، الذي حقق معه لقب بطولة الدوري.