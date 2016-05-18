لوكوموتيف يعادل الهلال في ملعبه وبين أنصاره

انتزع لوكوموتيف الأوزبكي التعادل أمام مضيفه الهلال السعودي على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا ضمن نتيجة تعد مخيبة لأنصار الفريق الأزرق.

وفرض الهلال سيطرته المطلقة على الشوط الأول وسنحت له أكثر من فرصة، في حين وضح اعتماد الضيوف على اللعب بخطة دفاعية محكمة نجح من خلالها على المحافظة على شباكه في هذا الشوط.

ولاحت أولى الفرص الهلالية بعد مرور خمس دقائق حينما مرر لاعبه نواف العابد كرة متقنة للمهاجم البرازيلي ألميدا الذي سددها ضعيفة ذهبت خارج المرمى.

وواصل الهلال محاولاته وسنحت للاعبه نواف العابد فرصة ثمينة بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الزوري ليسدد الكرة قوية لتجد الحارس الذي تصدى لها بصعوبة.

وكاد الهلال أن ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف بعدما تلقى لاعبه البرازيلي ادواردو تمريرة من مواطنه ألميدا ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وأهدر لاعبه البرازيلي ادواردو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة الا أن الحارس تصدى لها بصعوبة.

ولم يتوقف الهجوم الهلالي بحثاً عن هدف على الأقل وسنحت فرصة للاعبه البرازيلي ألميدا الذي ارتقى لعرضية زميله نواف العابد ووضعها برأسه الا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 70 كاد الهلال أن يفتتح التسجيل بعدما تلقى لاعبه البديل خالد كعبي تمريرة ذكية من سالم الدوسري وواجه المرمى وسدد الكرة إلا أن الحارس واصل تألقه وتصدى لها بصعوبة.

ووضح الارهاق على لاعبي الهلال في الدقائق العشر الأخيرة بعدما انخفض أداءه الهجومي وهو ماسهل المهمة على مدافعي لوكوموتيف الذين نجحوا بالمحافظة على مرماهم لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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