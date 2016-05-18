"في المرمى": مساعد الزويهري يبوح بأسرار الأهلي

أكد مساعد الزويهري، رئيس نادي أهلي جدة، رغبة إدارته في الحفاظ على نجوم الفريق ومدربه الفترة المقبلة من اجل الاستقرار الفني – الإداري، وذلك تحت إشراف ودعم لا محدود من قبل الشرفي الأمير خالد بن عبد الله، كما أن الإدارة تعمل على عقد صفقات جديدة لتدعيم البطل الموسم المقبل.

وقال الزويهري في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: "الدوري يعني لي وللجماهير شيء كثير، بطولة كانت متغيبة وقدرنا نحققها الحمد لله، بطولة طعمها الذ من الشهد". وأكمل: "لا أخفيك من بداية الموسم كنت متفاءل وقدرنا نحط هدف الدوري نصب اعيننا، قلنا للشباب انه راح نكسب مباراة الهلال الذي سجل هدفا مبكرا، كنت مطئمن للامانة، في بداية الشوط الاول شفت الهلال يضيعوا الوقت منذ البداية واطمئنت وتوفقت الشوط الثاني في تسجيل هدف مبكر".



وحول سبب انتكاسة الفريق بداية الدور الثاني: "الفترة الماضية بالدور الاول تعرضنا الى بعض الاصابات مثل عبد الشافي والسومة والفريق حاول وكلي امل ان الشباب عندهم رغبة في بطولة الدوري". ويكمل: "تقول لي خسارة مباراة نجران؟ هذه جعلت اللاعبين يصروا بطولة الدوري".



وأدان الزويهري بالفضل في تحقيق الدوري لإدارات سابقة تعاقبت على الناديك "نعم وجدت فريقا لقى جاهزا وتعب ادارات سابقة وعملنا اضافة اضافتين ولكن الامير فهد بن خالد تعب عليه، وكنت حتى ليلة التتويج واتصلت على الامير وكان فيه شد وخذ عشان بس يحضر التتويج وهذا الفريق دعمه الامير خالد بن عبد الله والواحد ما ينسى اهل الفضل".

أما عن مشاكل المكافات التي حدثت بعد حسم الدوري: "لا توجد مشاكل على المكافات، لانها صرفت بعد ما حسم اللقب مباشرة ووعدنا الامير خالد بن عبد الله ان المكافات تكون في حساب النادي وصرفناه مباشرة، في اللائحة 300 الف لمن لعب المباريات كاملة واقل من لعب اقل. لا مشاكل مالية في وجود الامير خالد بن عبد الله".

وكشف رجل العقارات عن مفاوضات إدارته مع نجوم الاتحاد قائلاً: "فهد المولد، من بداية الدوري الثاني نخطط الموسم المقبل، فيه عدة اسماء تم الانتهاء منها ولكن نبغى نشوف الوقت المناسب حتى نعلن عنها. النية موجودة والمفاوضات وفي الوقت المناسب سوف نعلن عنها، ونحن انتهينا من التوقيع مع فهد الحربي".



وعن التفاوض مع مدافع الفريق أسامة هوساوي، أجاب: "اسامة اليوم تربطني علاقة فيه قبل رئاسة النادي، قدمت له عرض والمبلغ مفتوح ولكن اسامة قبل يدخل الستة الاشهر، قال لي اركز في الدوري وكأس الملك، هو لاعب كبير، هو ما عنده مشكلة، ذهبت لزيارته في البيت بداية الموسم وقدم النادي له عرض يحفظ حقوق النادي، المبلغ اللي اعطيناه اسامة ما قصرنا فيه ولا حتى الرمز".

وحول استمرارية جروس من عدمها كمدرب للفريق: "جروس ان شاء الله راح يكمل، وبكرة راح يرد عليك، لنا تقريبا شهر في بحر المفاوضات وهو يشاور اسرته، طلب 5 مليون في السنة، الاستقرار نطالب فيه ولكن ما عندنا مشكلة في المبالغ، هو لديه مشكلة تقريبا زوجته مش مقيمة دائما".

وأكد مساعد الزويهري رغبته بالاستمرار في الرئاسة قائلاً: "ان شاء الله سوف اكمل، وفي نيتي اكمل، جلستنا بعد كاس الملك لامور تخص النادي، لو عندي رغبة في الاستقالة كان كلمت الامير خالد بن عبد الله وهو من راهن علي في النادي ورئاسته، لو وجد هذا الكلام سوف اكلمه مباشرة. اغلب الناس يقولوا لي اضرب الباب بعد ما جبت الدوري وجالسين نرسم خطط الموسم المقبل".

