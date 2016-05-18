14 رجلاً فشلوا في تنصيب الأهلي بطلاً لـ"الدوري"

عبد الرزاق أبو داوود في عام 1984 كان رئيسا للأهلي وحقق الاهلي لقب الدوري ذاك العام بعده تعاقب 14 رجلاً، حاولوا تحقيق اللقب مرة أخرى، منهم من اقترب ومنهم من بقي بعيداً ولكنهم كلهم فشلوا بتحقيق اللقب الثالث.



أحمد عيد خلف ابو داوود وحقق معه الفريق المركز الثالث بعد أحمد عيد، جاء الأمير خالد بن عبد الله وفي عهده حقق الاهلب المركز الثاني عام 1990، وعام 1992 تصدر الدوري لكن نظام المربع الذهبي أخرج الفرق أمام الاتفاق وظفر الشباب باللقب في النهاية.



في فترة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الفريق لم يتخطى المركز الخامس وموسمه الاول أنهاه في المركز السادس ، أما الأمير بدر بن فهد بن سعد عام واحد استلم فيها دفة القيادة والمركز السادس كان من نصيب الاهلي في ذاك العام.

بعده كان الرئيس الخامس والعشريين بتاريخ النادي زكي أسعد رحيمي في فترته أنهى الاهلي الدوري في الموسم الثاني ولم يستطع تحقيق اللقب بالمربع الذهب .

خلفه عبد العزيز عبد العال والاهلي معه لم يتأهل للمربع الذهب وأنهى موسمه خامساً، ليأتي سلمان السديري بفترة مؤقتة وبعدها يستلم الأمير نواف بن عبد العزيز بن تركي، وفي عهده كان الاهلي قريباً جداً، أنهى الدوري مرة في المركز الاول ومرتين ثانيا ولعب المربع الذهبي ثلاث مرات ولم يستطع رفع اللقب.

كان بعدها أحمد المرزوقي عام واحد فقط قبل ان يستلم أبو داوود مجدداً وبهذا العام كان الاهلي رابعاً والمربع الذهب لم يغيير شيء.

أيمن صالح فاضل لم يختلف كثيرا عم من سبقه وصل بالفريق إلى المربع الذهبي والنهاية يعرفها الجميع.. لم يتوج الاهلي.

بعده عاد أبو داوود مرة ثالثة وخلفه المرزوقي مرة ثانية قبل أن يأتي عبد العزيز العنقري والمركز السادس كان نصيب النادي مع العنقر.

عام 2010، الامير فهد بن خالد رئيساً للأهلي وحتى عام 2015، الاهلي يقترب من اللقب ولا يرفعه وفي عامه الأخير حل ثانياً خلف النصر.

ليأتي هذا الرجل مساعد الزويهري ويحقق ما عجز 14 عشر رجلاً تحقيقه.

