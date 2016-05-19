أهالي الحفر يعلقون آمالهم على "الباطن"

حفر الباطن أو "الحفر" كما يسميها أهلها والسعوديون، علاقتها بالتاريخ وثيقة تذكرها صفحات الرواة منذ عهد الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، ومر عليها مسميات كثيرة حتى استقرت بحفر الباطن، لأنها كثيرة الحفر والآبار وتقع في قلب وادي الباطن.

أيضا تشتهر حفر الباطن باحتضانها لواحدة من أكبر القواعد العسكرية قاعدة الملك خالد وتربط المملكة بالكويت برا عبر منفذ الرقعي الذي شهد مرور كثير من الكويتيين خلال حرب الخليج مطلع التسعينات.

"الحفر" تبعد عن الرياض خمسمائة كيلو متر تتبع إداريا إلى المنطقة الشرقية مساحتها سبعة وخمسين ألف كيلو مترا مربعا ويسكنها ما يصل إلى ثلاثمائة ألف نسمة بحسب هيئة المساحة الجيولوجية.

رياضيا يمثلها ناد وحيد هو الباطن تم افتتاحه أواخر السبعينات الميلادية وفي كرة القدم لم يراوح بعيدا منذ تأسيسه كانت أبعد نقطة يصل إليها هي دوري الدرجة الثانية حتى بلغ دوري الدرجة الأولى موسم 2011/2012 وظل في مواسمه الأربع الماضية بين الثالث عشر والعاشر وكل ذلك في هذا المبنى القديم المتهالك الذي تحولت جدرانه إلى متنفس للشباب البارع في الرسم عليها وكتابة ذكرياتهم أو أسماءهم.

بداية هذا الموسم قرر الباطن نسيان الماضي ودفن الذكريات السيئة وفتح صفحة جديدة مع التاريخ مع انتقاله إلى مبنى جديد ضمن سلسلة منشآت رياضية افتتحتها المؤسسة الرياضية وانطلق عازما على الصعود وكان كذلك إذ تمسك بالمرتبة الأولى حتى الجولة ما قبل الأخيرة حين وقع بالتعادل ومنح فرصة الصعود المباشر للمجزل والاتفاق.

الفريق الحفراوي الذي يناشد جماهيره من خلال شعارات تعلقت بأسوار مبناه الجديد يقوده مدرب وطني استقطبوه لمباراتي الملحق (خالد القروني) ويمثله أجنبي وحيد هو السنغالي ديوب فيما يعاني هذا الفريق من طول المدة بين آخر مباراة له في دوري الدرجة الأولى أمام الوطني في إبريل الماضي ومواجهة الرائد الخميس حيث لم يلعب أي مباراة ودية.

إدارة الباطن وقبل مباراتها أمام الرائد على ملعبها الجديد الذي يتسع لسبعة آلاف متفرج تفاجأت باستقبال خطاب من اتحاد القدم يفيدهم بأنه لن يحصل على ريال وحيد من حقوق نقل المباراة .

