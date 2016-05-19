الدوخي: دونيس من أفضل مدربي الهلال عبر التاريخ

أبدى أحمد الدوخي مدافع الهلال السابق حسرة على إقالة مدرب الفريق جورجيس دونيس من منصبه الفني بعد تعادل الفريق سلبياً أمام لوكومتيف الأوزبكي ضمن ذهاب دور الـ16 في أبطال آسيا.

وأدلى الدوخي بتصريحات خاصة لـ"العربية.نت" قال فيها: "لم أكن أتمنى إقالة المدرب دونيس، لأنني أعتبره أحد أفضل المدربين الذين مروا على تاريخ الهلال، ففي فترة قصيرة حقق3 بطولات من أصل 6 وهذا أمر نادر جداً".

وحول سلامة قرار الإدارة من عدمه بخصوص إقالة الرجل الإغريقي: "هذا قرار إداري يتبع إدارة الأمير نواف بن سعد ومن الصعب النقاش فيه، لا يمكن أن نقول إنه كان متسرعاً". ويضيف: "ما أقوله هو تميز دونيس بدليل الإنجازات، ولك أن تتخيل خلال فترة قصيرة استلم الفريق تحت ظروف حرجة جداً واستطاع من خلالها تحقيق الكثير والانسجام مع الفريق بل أعاد الروح".

ورفض لاعب المنتخب السعودي السابق والذي مثل الأخضر في مونديالات 1998 و2002 و2006، إلقاء تهمة الخذلان على لاعبي الهلال: "لن أدخل في تفاصيل الخلافات بين اللاعبين والمدرب، دونيس يتحمل ما نسبته 30% أما النسبة الباقية والأكبر يتحملها اللاعبين الذين لا نريد إلقاء الضغوطات عليهم بسبب مواجهة الإياب ضد الفريق الأوزبكي".

ويرى صاحب الـ39 عاماً حاجة الهلال إلى مدرب جديد يحمل صفات معينة حتى يسير بالفريق إلى منصة الأبطال: "فريقنا بحاجة إلى مدرب صارم وحازم ذو شخصية عالية ولديه تكتيك عالٍ، لقد جاء إلى الهلال 6 مدربين خلال موسمين وهذا رقم كبير ونحن نطمح مع حضور المدرب الجديد إلى تواجد لاعبين أجانب مميزين على غرار التسعينيات والألفية".

وبزغ نجم أحمد الدوخي في الهلال بين عامي 1995-2005، وحقق مع أزرق الرياض العديد من البطولات المحلية والقارية، وارتدى لاحقا قميص الاتحاد يليه النصر، فيما سبق له خوض تجربتين احترافيتين قصيرتين مع قطر القطري وفريق بلجيكي يدعى ويلبرج.