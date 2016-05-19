الفارسي والسومة والدوسري نجوم الجولة الأخيرة

ذهبت مقاعد القائمة المثالية للأسبوع السادس والعشرين والأخير من دوري عبداللطيف جميل توزعت بين سبعة أندية، أغلبيتها أهلاوية وقادسية.



في الحراسةِ حضر فيصل مسرحي حارس القادسية في التشكيلة، وهو الذي حمى عرينه من هجمات لاعبي هجر إذ صد صد مسرحي خلال الموسم لست وستين تسديدة واستحق المقعد بعد فوز فريقه بهدفين نظيفين.

في الظهير الأيمن يحضر عقيل بلغيث لاعب الأهلي، وفي قلب الدفاع لاعب الرائد جفين البيشي الذي نجح في مواجهاته الحاسمة مع منافسه تجاوزت الثلاثة وستين بالمئة وإلى جواره لاعب نجران أدريانو ألفيس بينما في الظهير الأيسر لاعب القادسية عبد الرحمن العبيد.

في خط الوسط تواجد لاعب الأهلي فيفتا صاحب ست تمريرات حاسمة، وفي الوسط الأيمن يتواجد مهند الفارسي لاعب الوحدة الذي ساهم في فوز فريقه بأربعة أهداف لواحد أمام الخليج، وفي الارتكاز تواجد لاعب الشباب عبد الرحمن الخيبري وبجانبه ساندرو مانويل لاعب التعاون.

في خط الهجوم تواجد عمر السومة لاعب الأهلي الذي سجل هدف الفوز في شباك الفتح وبجانبه لاعب القادسية غادسون سانتوس، بينما انتزع مدرب القادسية حمد الدوسري مقعد مدرب الجولة وأخيرا حاز الحكم داميرسكو أفضل حكم بالجولة بعد قيادته مواجهة نجران والرائد.

