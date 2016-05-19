بالوثائق.. جمجوم يكشف مسلسل ديون الاتحاد

وصف عادل جمجوم، رئيس اتحاد جدة السابق، ما يحدث في النادي حاليا بـ"الفشل" الذريع الذي سوف تسجله سجلات التاريخ لاحقاً، حيث لم يحقق النادي أية منجزات رياضية طوال رئاسة الرئيس الحالي إبراهيم البلوي.

وقال جمجوم في مقابلة خاصة لصالح برنامج "في المرمى: "يحدث الآن فشل غير طبيعي في نادي الاتحاد وهي تسجل باسم النادي وليس باسم الادارة، انهيار شامل في النادي بسبب الوعود، انهيار شامل في المصداقية وبقية الالعاب وهذه الوضعية في الاتحاد".



وحول اقتراب رحيل نجوم الفريق إلى الأندية المنافسة وبالأخص فهد المولد وعبد الفتاح عسيري: "أنا اكثر واحد يزعل على هذا الموضوع، لانه ما خذلوني واتمنى استمرارهم في الاتحاد الذي سوف يتضرر كثيرا بعد رحيلهم".

وتحدث جمجوم عن مطالبه من التقرير المالي الذي سوف يصدر الفترة المقبلة بإشراف الهيئة الرياضية: "ارجو حاجتين من التقرير، يظهر الموقف المالي بكل شفافية وذلك عبر صدور القوائم والميزانية، اظهار قيمة عقود اللاعبين الاجانب والمحليين ومدة عقودهم وهل تم استيفاء مستحقاتهم ام فقط تكون اعباء على الادارات المقبلة".

وأضاف: "بكل شفافية انعكاس التصاريح التي حدثت في مؤتمرات صحفية ان الديون من 280 مليون تم تسديديها الى الصفر، ارجو من التقرير ان يظهر بكل شفافية اظهار الشركات الرعاية وقيمة العقد".

وحول فترة إدارته وإظهار التقرير المالي كافة الأرقام السابقة: "اتمنى ان تظهر الارقام الموجودة في اداراتي بكل صدق وشفافية ومن اخطأ يعرف انه مخطئ في هذا الشيء". وعن قضية سوزا أكمل قائلاً: "هناك اشياء تبعدنا عن قضية سوزا، اولها التقرير المالي الذي صدر في الجمعية العمومية الذي ينصب اعضاء مجلس ادارة الانقاذ، التقرير المالي الذي يقر قيمة الديون 148 مليون، تشمل عقدي سوزا والشربيني وفقا لقرار اللجنة المالية من قبل الرئيس المالي يتم اقرار المبالغ على المهندس محمد فايز 40 مليون ريال بصفته رئيس اعضاء الشرف".

وافصح المهندس جمجوم عن سر اتحادي جديد لصالح البرنامج بقوله: "موضوع سوزا ما يثبت صحة كلامي أن الشرفيين تكفلوا بعقده، اول دفعة حولت الى النادي البرازيلي مصدرها اعضاء الشرف والمحول شركة صلة. كذلك الشربيني لم يكن في عهد ادارة الفايز".

وحول حقوق وكيل اللاعبين سلطان البلوي الذي وصلته مستحقاته إلى 60 مليون ريال حسبما يقال في وسائل إعلام محلية: "13 مليون حقوق وكيل اللاعبين سلطان البلوي حينما حضرنا الى الادارة، تم سدادها، وخصمت من مستحقات الاتحاد آنذاك".

