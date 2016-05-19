خالد المرزوقي: شرفيو الاتحاد ليسوا "مكائن صرف"

أشار خالد المرزوقي، عضو شرف نادي الاتحاد السعودي، إلى أحقية معرفة الشرفيين بالتفاصيل الحالية داخل النادي، مؤكدا أن الداعمين ليسوا مجرد "مكائن صرف" تدعم أثناء الأزمات.

وقال المرزوقي في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "منذ سنتين ونصف لم تقم جمعية لتقييم الادارة ، ايضا لم تعقد الجمعية لاختيار رئيس شرفي ورئيس نادي جديدين، المفروض مع بداية الادارة الجديدة تعقد جمعية عمومية جديدة". ويكمل: "الناس يقولون اين اعضاء الشرف، هناك فجوة كبيرة بين مجلس الادارة واعضاء مجلس الشرف، ايضا يطلبوا التبرع فقط، اعضاء الشرف ليسوا "مكائن صرف" بل هم يقدموا خبراتهم الفكرية غير دعم مادي ولكن تغييب اعضاء الشرف ليس في مصلحة النادي".

وحول اقتراب أبرز نجومه من الرحيل، علق الشرفي الأصفر قائلاً: "اتمنى ولا لاعب يترك النادي، فهد وعبد الفتاح وباجندوح، كلهم ابناء النادي ونشأو من البراعم واشعر بحسرة كبيرة بعد تعب كبير عليه واصبحوا يمثلون المنتخب، انا احد الجمهور جدا حزين. الوضع المقبل وضع خطير والجمهور عليه الصبر بالتأكيد".

