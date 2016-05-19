يا أنا .. يا هو !

فى أزمة حسام غالى كابتن منتخب مصر والأهلى مع أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطنى ، مازلت أنتظر سماع رأى السيد كوبر المدير الفنى للفريق ، الرجل الأول فى الجهاز ، لأنه وحده الذى يحق له تحديد من يبقى ومن يستبعد ، سواء من اللاعبين أو المدربين . ولا يصح أن يكون لمساعديه أى رأى ( معلن ) فى شأن ضم أو استبعاد أى لاعب . هذه قواعد عامة لعمل الأجهزة الفنية المحترمة فى العالم كله .

وبالنسبة للخلاف الشخصى والتراشق اللفظى الذى حدث بين نبيه وغالى ، فإننى واثق من قدرة المهندس هانى أبو ريدة ، عضو الفيفا والمشرف على المنتخب، على التعامل معه بحكمة وحزم وبحيث لا يترك آثاراً سلبية على مسيرة المنتخب فى هذا التوقيت الدقيق . علماً بأنه ليس مطلوباً التغطية على المخطئ واتباع سياسة ( لم الدور ) وإغلاق الجرح دون تنظيفه ، ولا بالعنترية والتهور أيضاً ، حتى نتفادى تداعيات هذا الموقف الدقيق وأخطرها الانقسام داخل صفوف المنتخب الوطنى بين أهلى وزمالك .

وأقول لأسامة نبيه وهو المدرب الواعد ، الذى طالما أشدت هنا بقدراته وشخصيته فى جهاز الزمالك ثم باختياره مدرباً للمنتخب : لا تقف نداً للاعب فى فريقك ، خاصة إذا كان كابتن الفريق ، فأنت فى الموقف الأقوى ، وعندها ستنال الاحترام وستضيف لبنة جديدة فى بناء مستقبلك المهنى .

وأقول لغالى نحن ننتظر منك سلوكاً أكثر نضجا ، يتلائم مع موهبتك وتربيتك وتاريخك ووضعك الآن ككابتن للأهلى ومنتخب مصر ، وتذكر أنك عما قريب ربما تكون فى موقع أسامة نبيه ، فى النادى أو المنتخب !

إن تولى هانى أبو ريدة مسئولية التصدى لهذه المشكلة يدعو إلى اطمئنان لأن لديه من الخبرات ما يجعله يدرك أين تكون مصلحة الفريق ، حتى لو أدى الأمر لاستبعاد أحدهما أو كلاهما ليسود الانضباط .

وأخيراً فإننى أحسد المنتخب المغربى الشقيق ، الذى استدعى أخيراً 27 لاعبا، ليس من بينهم سوى لاعب واحد من أندية الدورى المحلى ، و26 لاعبا محترفا فى أندية أوروبا ، وحتى هذا اللاعب المحلى الوحيد يلعب فى ناد مغمور أسمه نهضة بركان، أى ليس من الكبار ذوى الشعبية والسند الإعلامى مثل الوداد أو الرجاء .

*نقلاً عن الأهرام المصرية