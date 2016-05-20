استعراض كلوب «الإنجليزي»!

من تابع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول مسرعًا للحاق بغرفة تغيير ملابس فريقه بعد نهاية الشوط الأول الذي انتهى للريدز بهدف على اشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي، كان يشعر وكأن كلوب كان بحاجة للمزيد من الوقت حتى يقول للاعبيه أشياء أخرى تجعلهم أكثر هيبة وثقلاً في شوط المباراة الثاني، الا أنها لم تكن أكثر من لحظات «استعراضية» يلجأ اليها البعض من المدربين، وكلوب أيضا في العديد من اللحظات والمناسبات، للفت الانتباه، والاشارة الى أنفسهم أكثر قيمة ومكانة، في الوقت الذي يعتقدون فيه أن مثل تلك القناعات يمكن أن تقدم لهم الجديد.!



لا شيء على الاطلاق هذا الموسم، مركز ثامن في الدوري وخسارة نهائي الدوري الاوروبي وقبلها نهائي كاس الرابطة المحلية وخروج مبكر من كاس انجلترا وايضا ضياع حتى المشاركة الأوروبية سواء في دوري الابطال أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل، هو الواقع الذي فرض نفسه بلغة اكثر رقمية، بعيدًا عن تلك العاطفة وذلك الحماس الذي جاء به المدرب الألماني من ناديه الألماني السابق بوروسيا دورتموند، فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، وحتى وان اعتقدت بالجدوى من تصرفات وقناعات وأيضا اشارات، تأتي الأرقام في النهاية لتقول كلمتها، حتى وان كان وبمرارة وفي غير الاتجاه.!



إن ما ذكر عن تكرار لنجاح سابق حققه المدرب الألماني مع بوروسيا دورتموند، يمكن أن ينقلها الى ملعب «الأنفيلد» لم يكن ليحمل في طياته أكثر من العاطفة والحماس، ذلك أن الواقع الذي يعيشه اللاعب في الدوري الانجليزي، يختلف في الكثير من المفردات والسمات، عن اي بطولة أخرى يمكن أن تكون حاضرة في القياس، وحتى في قياس الواقعية لمدرب يعتقد بالجدوى من لحظات «أمام العدسات» من المؤكد أنها لا يمكن أن تعني الكثير في اللحظات التي نتحدث فيها عن فوارق تمتلكها الفرق المنافسة، يمكن أن تقلص من تأثيراتها، وتضعها في خانة ضيقة هي ما يمكن متابعته عندما يتحلى الفريق المنافس بالواقعية وبدقة في الاتجاهات والقناعات وكذلك ما يخص تعظيم اللحظات الأخيرة والنهايات.!



ربما يكون كلوب، اذا ما أراد الانتقال الى مرحلة واقعية غير تلك التي ظهر عليها، أن يكون قد استفاد من الدرس الانجليزي وكذلك من القراءة الاسبانية، حتى لا يستمر مقنعا نفسه بصورة مع دورتموند، أضحت من الماضي الذي لا يمكن العودة اليه خلال بضعة أشهر وعدد قليل من السنوات، الا اذا كان عشاق «الليفر» يفضلون البقاء في دائرة جديدة أكثر خيالاً ومزيدًا من الأحلام.!

*نقلا عن الأيام البحرينية