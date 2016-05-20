البرقان يحذر اللاعبين: نظام الهواية لن يضمن مستحقاتكم

حذر عبد الله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اللاعبين المحترفين من التحول إلى لاعبين هواة بسبب عدم وجود جهة رسمية تحافظ على حقوقهم المالية ومستحقاتهم لدى النادي الجديد، وذلك على خلفية رغبة بعض النجوم في الانتقال إلى أندية أخرى وإسقاط حقوق النادي الأصلي.

وقال البرقان في تصريح خاص لـ"قناة العربية": بالنسبة لنا نحن مسؤولين عن اللاعبين المحترفين، اللاعب الهاوي لا توجد لديه جهة تحافظ على حقوقه ومرتباته المالية".

ويكمل: "تم إلغاء النظام القديم المتعلق بـ(السبعة الأشهر) إذ كان استثنائيا بسبب الديون،الآن النظام يسمح لك بالتوقيع كلاعب محترف، ولكن لمن توقع كهاوي فيه ظلم للاعب لأنه لا توجد جهة تحافظ على حقوقك".



وأسدى الرجل الاحترافي نصيحة للاعبين المحترفين الذين يفكرون بالانضمام إلى أندية أخرى كلاعبين هواة قائلاً:"خطأ كبير توقيعك كلاعب هاوي، لأن الان لجنة الاحتراف تطالب الأندية بالحوالة البنكية، ونضغط عليهم لتسديد المستحقات، كلاعب هاوي من سوف يحافظ على حقوقك".