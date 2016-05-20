النصر رائع والزعيم مضعضع..!

الفوز بنتيجة كبيرة لا يأتي اعتباطاً، يزيده جمالاً مشاهدة أهداف بديعة، وهذا ما حققه النصر بكفاءة عالية في مباراة الذهاب أمام تراكتور الإيراني في ذهاب دور الـ 16 الآسيوي في دبي، بينما بات وضع العين زعيم الأندية الإماراتية مخيفاً بالتعادل الإيجابي 1 ـ ‏‏1 على أرضه مع ذوب آهان، لأن التعادل السلبي إياباً يؤهل الفريق الإيراني.

والحقيقة لم يعجبني العين في الشوط الثاني، ولا سيما دفاعياً، فقد كانت المساحات رحبة في منطقة المناورة ومن السهل وصول لاعبي ذوب آهان إلى الصندوق، ولم يستثمر العين بعض الفرص القاتلة في حضور جماهيره الوفية.

وفي هذا المقام من شأن المدرب زلاتكو التركيز والعمل على كيفية تأمين الدفاع، وتفريغ عموري لصناعة اللعب والتسديد، وتوظيف إسبريلا ودوغلاس جيداً، ولا سيما أنه مجبر على الهجوم والحذر من الهجمات المرتدة، خصوصاً أن الإيرانيين سريعون من الجهة اليسرى.

أما العميد الإماراتي، فإن النتيجة الرباعية الزرقاء في حدّ ذاتها مؤشر قوي لمدى اقترابه من التأهل بنسبة كبيرة ما لم تحدث مفاجأة مدوية، من دون تفريط ولا ثقة زائدة.

وشدني كثيراً الهدف الرابع بقدم محمود خميس، ليس لأنه من مسافة بعيدة فحسب، بل طريقة التسديد وتقوّس الكرة أمام الحارس وسرعتها الهائلة، كأحد أجمل الأهداف في دوري آسيا، ويمكن أن يصنف عالمياً وأوروبياً في جماله وطريقته.

بالتوفيق للزعيم والعميد.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية