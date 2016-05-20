10 دقائق تؤخر الدوري السعودي عن "الأوروبي"

في السادس والعشرين من فبراير من عام 2014، اطلق الاتحاد الاسيوي حملة "ستين دقيقة، العب ولا تؤخر اللعب ضمن حملة هدفت وقتها الى تحسين مستوى لعب كرة القدم في القارة حيث وجد ان معدل الوقت الفعلي في المباريات الاسيوية يصل الى ثلاث وخمسين دقيقة وبفارق سبع دقائق عن نظيره الاوروبي.

الفرق الاسيوية وعلى راسها السعودية تضامنت مع الحملة وسعت الى تطوير اداء فرقها البيانات الرياضية اظهرت ان 2014-2015، كان معدل اللعب الفعلي في الدوري السعودي للمباراة الواحدة بلغ احدى وخمسين دقيقة تقريبا (01ر51 دقيقة) وهو اقل بدقيقة عن مسابقات الدوري في قارة اسيا واقل باثنتي عشرة دقيقة عن بطولات الدوريات الاوروبية.

في الموسم الحالي الرقم لم يتغير كثيرا، بلغ معدل 52.01 اثنتين وخمسين دقيقة فقط اي بفارق دقيقة واحدة عن الموسم الماضي.

احصائيات الدوري السعودي اظهرت ان اعلى معدل فعلي هذا الموسم شهدته مباراة الشباب وهجر ووصل الى ثلاث وستين دقيقة تقريبا فيما بلغ ادناه في مباراة القادسية ونجران ووصل الى احدى واربعين دقيقة وثلاث وثلاثين ثانية.

الارقام تشير الى ان الفارق بين الدوري السعودي ونظرائه الاوروبين يصل الى عشر دقائق تقريبا.

الدوري الايطالي يأتي في المقدمة بمتوسط يصل الى 65 دقيقة تقريبا وبفارق دقيقتين تقريبا عن نظيره الانكليزي الذي يليه في الترتيب 63 دقيقة وثلاث ثوان فيما يحل الدوري الالماني ثالثا بمتوسط 61 دقيقة واربع ثواني وبفارق ثانيتين تقريبا عن الدوري الاسباني الذي حل في المركز الرابع.

