شقيقان بلجيكيان.. أحدهما إرهابي والآخر يتأهل لـ"أولمبياد ريو"

فاز مراد العشراوي شقيق أحد منفذي تفجيرات بروكسل بميدالية ذهبية في بطولة أوروبا للتايكوندو ومن ثم تأهل لتمثيل بلجيكا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في البرازيل في أغسطس آب المقبل.



وكان شقيقه الأكبر نجم (24 عاما) احد المهاجمين الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في مطار بروكسل في 22 مارس آذار الماضي. وتسبب الانتحاريان مع انتحاري ثالث فجر نفسه في محطة لقطارات الأنفاق في العاصمة البلجيكية في مقتل 32 شخصا.



وبهذا الفوز انضم مراد (21 عاما) لبعثة بلجيكية تضم 185 رياضيا للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو الذي ينطلق في الخامس من أغسطس آب المقبل وسيشارك في منافسات تحت 58 كيلوجراما.



وفاز مراد أمس الجمعة بذهبية تحت 54 كيلوجراما في مونترو السويسرية وكتب الاتحاد الفلمنكي للتايكوندو في تغريدة على حسابه في تويتر عن مراد "هو ملك أوروبا في الأوزان الخفيفة."



وفي مؤتمر صحفي عقب التفجيرات بيومين قال مراد إن شقيقه كان لطيفا وذكيا ولم تكن هناك أي علامات على تطرفه قبل سفره إلى سوريا في 2013 وقطع كل علاقته بأسرته.