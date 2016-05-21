مانشستر يونايتد بطلاً لكأس إنكلترا

نال مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2004 بفوزه 2-1 على كريستال بالاس عقب وقت إضافي بفضل هدف من البديل جيسي لينجارد في النهائي الذي أقيم على استاد ويمبلي اليوم السبت.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 بعد ان حل جيسون بانشيون بديلا ليضع الفريق اللندني في المقدمة في الدقيقة 78 قبل ان يتعادل خوان ماتا بعدها بثلاث دقائق.



ولعب يونايتد بعشرة لاعبين بعد طرد كريس سمولينج في الدقيقة 105 لكن لينجارد أحرز هدف الفوز بعد ذلك بخمس دقائق ليمنح المدرب لويس فان جال لقبه الأول في موسمين مع الفريق.



وقال المدرب الهولندي "من الرائع الفوز بهذا اللقب من أجل النادي والجماهير وأيضا من أجلي. الآن بفزت بلقب الكأس في أربعة دول . لا يستطيع الكثير من المدربين فعل ذلك لذا فإنني أشعر بسعادة."



وخطف بالاس غير المرشح لنيل اللقب المقدمة عندما سيطر بانشيون الذي شارك كبديل قبلها بست دقائق على تمريرة طويلة وسدد في مرمى ديفيد دي خيا.



لكن وبعد ذلك بثلاث دقائق قام وين روني بمجهود فردي رائع ولعب تمريرة عرضية إلى مروان فيلايني الذي هيأها إلى الاسباني ماتا الذي أودعها داخل المرمى.



وبعد أن لعب الشوط الإضافي الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد سمولينج لحصوله على إنذارين نجح لينجارد في تسجيل هدف الفوز قبل النهاية بعشر دقائق.