يعتقد البعض أنني تسببت في إقالة مدرب الهلال دونيس حينما ناشدت رئيس النادي في تغريدة كان نصّها: "أخي نواف بن سعد لأجل الوطن سفيره الوحيد في آسيا أرجو أن تنهي عقد دونيس وتضع مسؤولية التأهل على عاتق النجوم حتى لا تتحمّل أنت مسؤولية الخروج"، والحقيقة إن صوتي ليس بتلك القوة وإلا لما تم إنهاء عقد سامي الجابر وقد حقق للهلال 63 نقطة وقد شاهدنا الأهلي يحسم هذا الدوري عند النقطة 57، فكثير من مطالبي لم يستجب لها.

بعد إقالة دونيس أصبحت الكرة في ملعب نجوم الفريق وعليهم أن يثبتوا في تسعين دقيقة براءتهم من إخفاقات الهلال، وهو أمر ربما يحدث بسبب الصدمة الإيجابية التي تأتي عادة من المدرب الجديد، ولكن من هو مدرب الهلال بالموسم المقبل؟

سؤال طرحته في تغريدة تجاوب معها 5,445 مغرّد اختار 32% منهم عودة سامي الجابر ونافسهم 31% مطالبين بعودة كوزمين، بينما تمنى 10% استمرار دونيس وأيد 27% التعاقد مع مدرب خارج القائمة، ولعل المتابع للساحة لاحظ تعدد الأسماء المطروحة التي شملت جوميز مدرب التعاون وآديموس مدرب نجران وباولو جويدي مدرب سان لورينزو، فمن الأنسب؟

الخيار الأسهل للإدارة هو إعادة "سامي" الذي سيعيد الجماهير للمدرجات وسيرضي طموح الغالبية منهم وسيمنح اسطورة الفريق الفرصة العادلة والكاملة لإثبات وجوده بعد أن حرم من ذلك في المرة السابقة، كما أن "كوزمين" مدرب يحب الهلال ويحبونه لمواقفه الإيجابية مع النادي إذ يكاد يكون الوحيد الذي جمع بين التدريب والعضوية الشرفية، ويبقى نجاح بقية الأسماء مرتبط بعوامل أخرى يصعب الجزم بها، ولعل الحل المثالي أن يختار الهلال لجنة فنيّة من نجومه ومدربيه القدماء لاختيار المدرب المثالي للفريق في المرحلة المقبلة، مع أمنيتي الخاصة بتوقيع عقد يمتد لخمس سنوات مع سامي الجابر، والرأي لكم وللإدارة.

تغريدة tweet:

يلعب اليوم عدد من نهائيات الكؤوس في العالم، أهمها بالنسبة لي نهائي كأس إنجلترا الذي يجمع مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، وأمنيتي أن يفرح جمهور زعيم إنجلترا بأول كأس منذ رحيل الأسطورة "فيرجسون"، وكأس إيطاليا يمثل حالة خاصة لأنه يجمع فريقي المفضل يوفنتوس مع فريق أولادي ميلان ويصعب شرح مشاعري وأمنياتي في هذا النهائي، وعلى منصات التتويج نلتقي.



*نقلا عن الرياضية السعودية