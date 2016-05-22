البايرن يغلب دورتموند ويتوّج بكأس ألمانيا

ودع الاسباني جوسيب غوراديولا فريقه بايرن ميونيخ بلقب كأس المانيا لكرة القدم على حساب غريمه بوروسيا دورتموند 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما صفر-صفر في الوقتين الاصلي والاضافي السبت على الملعب الاولمبي في برلين.



وحصد غوارديولا، الذي انهمرت دموعه فور اعلان فوز فريقه، لقبه السابع في 3 مواسم مع بايرن قبل انتقاله لتدريب مانشستر سيتي الانكليزي الموسم المقبل.



وتوج بايرن بلقبه الثامن عشر في المسابقة والتاسع في الالفية الثالثة، ليضيفه الى لقب الدوري الذي احرزه بفارق كبير عن بوروسيا دورتموند بالذات.



وهذه اول مرة منذ 1999 حسم النهائي بركلات الترجيح عندما فاز فيردر بريمن على بايرن ميونيخ 5-4 بعد التعادل 1-1.



ونجح غوارديولا بالحفاظ على مجد بايرن محليا (3 القاب متتالية في الدوري ولقبان في الكأس 2014 و2016 ولقب في الكاس السوبر الاوروبية 2013، واخر في مونديال الاندية في العام ذاته) بيد انه توقف في ثلاثة مواسم عند حاجز نصف النهائي في دوري ابطال اوروبا حيث خرج امام ثلاثة اندية اسبانية مختلفة (ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد على التوالي).



وتوج مدرب برشلونة الاسباني السابق بلقبه الحادي والعشرين في مسيرته التدريبية الشابة، والسابع مع بايرن ميونيخ وبالتالي حقق الثنائية الثانية بعد الاولى في موسمه الاول معه 2013-2014.



وبعدما رفع بايرن ميونيخ كأس الدوري الالماني الاسبوع الماضي، للموسم الرابع على التوالي (رقم قياسي)، بفارق 10 نقاط امام بوروسيا دورتموند، عجز الاخير في التعويض في ثالث مباراة نهائية له على التوالي في المسابقة.



وخسر بوروسيا دورتموند نهائي 2014 امام بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة بعد التمديد، قبل ان يسقط العام الماضي امام فولفسبورغ 3-1.



وخاض قائد دفاع بوروسيا دورتموند ماتس هوملز مباراته الاخيرة مع فريقه قبل ان يصبح ثالث نجم لبوروسيا دورتموند ينتقل الى بايرن في السنوات الثلاث الأخيرة، بعد ماريو غوتسه والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وقد استبدله المدرب توماس توخيل في الدقيقة 78 باللاعب ماتياس غينتر.



وعجز دورتموند، الذي سحق بايرن ميونيخ 5-2 في نهائي المسابقة عام 2012، باحراز لقبه الرابع بعد 1965 و1989 و2012.



وخاض بايرن ميونيخ المباراة في غياب جناحه الطائر الدولي الهولندي اريين روبن المصاب، والدولي الاسباني خافي مارتينيز الذي يعاني من اصابة في الكاحل، في حين جلس مواطنه تشابي ألونسو على دكة البدلاء بعد تعافيه من اصابة في أضلاعه.



وترك غوارديولا الجناح الفرنسي كينغسلي كومان خارج التشكيلة الاساسية، فلعب مواطنه فرانك ريبيري اساسيا.



في المقابل، افتقد بوروسيا دورتموند خدمات لاعب خط الوسط الدفاعي إيلكاي غوندوغان، الذي يتعافى من اصابة في الركبة، ولكنه استعاد خدمات نجمه ماركو ريوس عقب تعافيه من نزلة برد.



امام 74322 متفرجا، لم يكن الشوط الاول حاميا بين الطرفين، وانتظر بايرن نصف ساعة ليصنع فرصة خطيرة من تسديدة البرازيلي دوغلاس كوستا جاءت قوية بيسراه ابعدها الحارس السويسري رومان بوركي (33).



وخلافا للشوط الاول، كان الثاني ممتعا لكن من دون حسم تهديفي.



وبعد سلسلة من الفرص لبايرن، رد دورتموند بمرتدة لماركو رويس مررها الى الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ سددها قوية فوق عارضة الحارس مانويل نوير (57).



وكاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري يسجل في مرمى فريقه السابق عندما سدد فوق العارضة (65).



واقترب اوباميانغ من القضاء على امال بايرن منفردا لكنه سدد فوق العارضة (85).



في الشوط الاضافي الاول، انقذ اريك دورم مرماه عندما صد كرة ليفاندوفسكي الذي تأخر بالتسديد من مسافة قريبة (94).



وجاء دور صانع الالعاب الارميني هنريخ مخيتاريان، لكنه لعب كرة طائرة من زاوية ضيقة مرت بجانب القائم الايمن لنوير (104).



وفي ركلات الترجيح، سجل البديل الياباني شينجي كاغاوا لدورتموند وعادل التشيلي ارتورو فيدال 1-1، ثم انقذ نوير كرة زفن بندر الارضية، ومنح ليفاندوفسكي التقدم لبايرن 2-1.



واهدر دورتموند ركلته الثانية على التوالي اذ ارتدت تسديدة اليوناني سقراطيس من القائم الايمن، لكن بوركي منح فريقه الامل بصده ركلة الشاب جوشوا كيميش.



عادل اوباميانغ 2-2، ثم منح توماس مولر التقدم للفريق الاحمر 3-2. وفي الجولة الاخيرة عادل رويس 3-3، قبل ان يختم كوستا حصة الركلات بتسجيله كرة الفوز 4-3.