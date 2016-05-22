راشفورد مهاجم مثالي لـ اليونايتد

لا يختلف اثنان في كون ماركوس راشفورد واحدا من أبرز المفاجآت الكروية هذا الموسم..

هذا الشاب الذي تكون وتدرج في مختلف الفئات السنية بـ مانشستر يونايتد، استغل فرصته كما يجب وأصبح لاعبا شبه أساسي مع الفريق، وهي الحسنة الوحيدة التي يمكن أن نحتسبها لـ لويس فان غال، حسب رأيي، هذا اللاعب هو أول صفقة للفريق بالنسبة للموسم المقبل، لقد أدى ما عليه وسجل 5 أهداف في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي، والأكيد أنه سيكون أفضل لو يجد نفسه ضمن مجموعة جيدة، الآن بات صاحب 18 عاما ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي، وشخصيا أراهن على نجاحه، سيكون واين روني الجديد وقد يذكر الجميع بـ "أورو 2004" بـ البرتغال حين برز روني كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في البطولة والعالم، راشفورد يملك المواصفات المناسبة لأنه يكون مهاجما في مانشستر يونايتد ولديه الإمكانية لأن يلعب أساسيا أيضا، ويجب أن يحصل على الحماية اللازمة من الإدارة مهما كان اسم المدرب المستقبلي للفريق، في وقت ما نجح اليونايتد بأبناء مدرسته، واليوم يجب عليه أن يعود لهذا التقليد ويعتمد عليهم مع تدعيمهم بأفضل العناصر الممكنة.

*نقلا عن الهداف الجزائرية