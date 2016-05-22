زيزو والقيادة وبيكهام!

يختلف البعض أم يتفق مع حديث الانجليزي ديفيد بيكهام، وإشارته الى ما يمكن أن يحققه المدرب زين الدين زيدان مع ريال مدريد في حالة استمراره الموسم القادم، الا أنه المنطق الذي يظهر فارضا لنفسه، من واقع ما تمكن زيزو من اضافته خلال فترة قصيرة، وما تمكن النادي الملكي من استعادته من هيبة ومكانة وعلى جميع المستويات، ويكفي الاشارة الى حالة من الانضباط الإداري والتكتيكي، كانت أحد أهم ملامح المرحلة الماضية، حتى نتطرق الى حالة كبيرة من التغيير والاضافة أحدثها المدرب الفرنسي، وتمكن من واقعها في اقناع الجميع بالجدوى من بقائه، وأن يكون النادي الأبيض تحت قيادته في قادم الأشهر والأيام.!



أحيانًا كثيرة يفقد الفريق للكثير من قوته بشكل تدريجي، في اللحظة التي لا يشعر فيها اللاعبون بالجدوى من بقاء المدرب، حتى وان شهدت الانطلاقة لحظة التعاقد معه أفضل ملامحها، وهي صورة تكررت كثيرًا عندما يأتي المدرب للفريق بالسمعة الكبيرة والضجيج، الا أن ذلك سرعان ما يتراجع ويتلاشى، وفي لحظتها يجد المدرب نفسه عاجزا عن تقديم أي جديد يحسب في صالح استمراره، لكنها صورة مختلفة كليا رافقت المدرب الفرنسي، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك، أنه لم يتمكن في تجاوز تراكمات وسلبيات المدرب السابق بينيتيز وفقط، بل وتجاوز الكثير من التبعات التي كانت حاضرة في السابق، حتى شعر الجميع أنهم أمام فريق مختلف غير ذلك الذي أجهدته الفردية «والشلليات» وفي حالة زين الدين زيدان صورة واقعية لم يتحدث عنها بيكهام بحكم اعجابه بشخصية المدرب القائد وفقط، بل وايضا من واقع ما تطرق اليه من مؤشرات ودلالات، قال من خلالها انها المناسبة حتى يتحدث الجميع عن تفاصيل يمكن البناء عليها والتعظيم من مكانتها.!



ربما يقتنع الغالبية أن الظروف مع الريال لحظة رحيل بينيتيز لم تكن مؤهلة لانجاح مهام اي من المدربين يبحث لتوه عن فرصة وضوء لبداية رحلته التدريبية مع الكبار، وربما يردد البعض أن زيدان وضع مستقبله على حافة من الانهيار، على اعتبار أن النجاح يمكن أن يعلو بأسهمه، بينما اي تراجع أو اخفاق يمكن أن ينهي الكثير من احلامه، ومن الهام جدا التركيز في هذا الجانب، على شخصية القائد التي يتمتع بها «زيزو» وثقته الكبيرة في امكاناته وقدراته، وهو بالأمر الدقيق أن يقتنع المدرب بقدراته، وأن يكون مدركا لما يمكن أن يحدثه من قيمة واثر، ومن بعدها يأتي الجانب الآخر والذي يخص الجرأة في اتخاذ القرار الصعب والدقيق، والذي يظهر زين الدين زيدان أنه ممتلك للقدر الأكبر من مؤشرات نجاحه، ليس فقط اشادات تصله من هنا وهناك، وحديث انجليزي به عميق الأثر والذكريات.!

*نقلا عن الأيام البحرينية