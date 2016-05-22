غالى .. والطلب رخيص !

من الممكن أن يكون حسام غالى لاعبا لا غنى عنه فى صفوف المنتخب الوطنى لكرة القدم رغم تقدم سنه، فهو لاعب موهوب ولديه من الخبرات ما يؤهله لعدم الاستغناء عنه، والحاجة إليه، لا سيما فى تلك الفترة التى يحتاج فيها المنتخب الوطنى لجهود كل اللاعبين المصريين من أجل تحقيق هدف الوصول إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، إلا أن إثارة المشاكل حول ضم لاعب من عدمه، ليست فى مصلحة أحد ولا تستحق كل هذه الضجة التى تبدو مفتعلة باستحضار قصة قديمة بينه وبين أحد أفراد الجهاز الفنى للمنتخب، وأن يكون هذا المدرب ( أسامة نبيه ) منتميا فى الأساس إلى نادى الزمالك ، واللاعب من نجوم الأهلي، يشير بوضوح إلى عدم سلامة نية الطرح .

فكون الواقعة قديمة، وإبراز أن طرفيها ينتميان إلى عنصرى اللعبة الرئيسيين، بل كون الواقعة نفسها كانت تدخل المدرب الزملكاوى لفض نزاع بين لاعبين كلاهما من الأهلي.. كل ذلك عوامل تنسف كل دعاوى الفتنة المقصودة، مثلها مثل أى موضوعات أخرى تثير الريبة فى طرحها إعلاميا وتستهدف فقط استمرار الفتنة والتنازع دون أن يحقق أى طرف أى مكاسب.

ذلك أنه عندما يرصد المرء واقعة إثارة قصة قديمة، وفى الوقت نفسه يقرأ تقييم أحد المواقع الاقتصادية الرياضية العالمية للاعب المصرى محمد صلاح بوصول سعره إلى 23 مليون يورو ( ما يقرب من 250 مليون جنيه مصرى ) ليتأكد بما لا يدع مجالا الشك، ما يتم استهداف الكرة المصرية به، ويتساءل بحق لماذا لا يراد لها أى تقدم؟ .. بل لماذا لا يراد لهذا الشعب أن يفرح بأى انجاز يتحقق ..فسعر لاعب واحد وهو لاعب مصرى يتجاوز سعر أفضل فريق مصرى على الساحة وهو الأهلي، الذى يبلغ إجمالى أسعار لاعبيه مجتمعين 210 ملايين جنيه وفق تقديرات الموقع نفسه، وهو الأمر الذى يجعلنا جميعا نقف خجلا من كل المشاكل القائمة والتى تثار بين وقت وآخر، وأمام كل هذا التكالب الذى نرصده على الساحة الكروية، من دون نتاج حقيقى يصب فى صالح اللعبة .. اللهم اهدنا جميعا، وازرع فى قلوبنا حب العمل والتفانى فيه والإخلاص لوجهك الكريم.

*نقلا عن الأهرام المصرية

