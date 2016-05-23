أحمد مسعود: نصحت الشرفيين بالابتعاد عن اتحاد جدة

نفى أحمد مسعود، رئيس اتحاد جدة السابق وعضو شرفه الحالي، وجود أي تحركات لإعادته إلى سدة الرئاسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه نصح بعض الشرفيين بالابتعاد عن المشهد الاتحادي الحالي نظراً لعدم قدرتهم على حل المشاكل التي يعاني منها النادي حالياً.

وقال مسعود، الملقب بالرئيس الذهبي في أوساط جماهير اتحاد جدة لـ"العربية.نت": الحقيقة لا أملك أي خبر حول استلامي الرئاسة بالتكليف أو بشكل توافقي، ولم يتصل بي أي شخص، ولم يحصل بيني وبين أي شخص من الهيئة العامة للرياضة أو اللجنة المشكلة لحصر ديون الاتحاد أي تواصل.

وزاد: أضف إلى ذلك، لم أحضر أي اجتماع شرفي عقد خلال الفترة الماضية رغم تواصل بعض الشرفيين معي، ونصحت بعض من تواصل معي بالابتعاد لأني لم أشعر بأن لديهم القدرة على إنقاذ الاتحاد من مشكلته رغم أنهم محبون ولا أشك بحبهم للنادي. وأتبع: نحن حالياً بحاجة إلى الشفافية وعدم المجاملة لأننا جاملنا سابقا، وهذا ما أوصل النادي إلى المرحلة الحالية.

واعتبر أحمد مسعود الذي رأس اتحاد جدة فترتين بأن ناديه يحتاج إلى الكثير من العمل لإعادته. وأضاف: هناك عدة أسباب أوصلت النادي إلى هذه المرحلة، ولا أعتقد أن المشكلة مالية لأن دخل النادي خلال الأعوام الأخيرة يتجاوز 100 مليون ريال سنوياً، بينما وصلت الديون إلى 260 مليون ريال أي أكثر من ضعفي الدخل، وهذا يدل على سوء العمل الإداري، وإضافة إلى ذلك هناك تساهل في تطبيق اللوائح والجمعية العمومية أحدها، فعضو الشرف لا يملك أي صلاحية أو سلطة على مجلس الإدارة، ففي الفترة الماضية كانت قيمة بطاقة العضو العامل 240 ريالا، وكان بعض الأشخاص الذين يريدون الترشح يشترون البطاقات لمن معهم.

واعترف أحمد مسعود (حقق 9 بطولات في 3 مواسم بين 1999-2001) بأنه لا يريد المغامرة بالإرث الذي حققه خلال ترؤسه لاتحاد جدة في ظل الظروف الحالية، وزاد: حققت مع النادي العديد من البطولات في الفترات السابقة، وحقيقة لا أريد المغامرة بهذا الإرث في ظل الأوضاع الحالية، لكن لو كان المناخ سليماً سأدخل وأتحدى ذاتي، فأنا أعرف حدود قدرتي وإمكانياتي وسأعمل أكثر مما حققته في الفترة الماضية.