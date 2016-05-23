الهم العيناوي

هل انتصر المنطق أم تفوقت خبرة الزعيم العيناوي الذي حجز المقعد الثاني لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إثر فوزه الصعب في الشوط الإضافي الثاني على بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل العين لملاقاة الجزيرة في أول نهائي يجمع بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وبين التفوق العيناوي بهدفين وعودة السماوي بالتعادل في ظرف دقيقة واحدة وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، حكاية اسمها الهم الآسيوي الذي كان مسيطراً على الفريق البنفسجي، حتى وهو يبحث عن بطاقة التأهل إلى نهائي أغلى الألقاب.

من تابع لقاء العين وبني ياس في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بإمكانه استشعار حجم انشغال العيناوية بمباراة الرد أمام ذوب آهان الإيراني في دور 16 لدوري أبطال آسيا، ومهما كان اتفاقنا على قدرة العين بما يملك من خبرة على الفصل بين البطولتين، فإن شعور العيناوية بعدم تعاون اتحاد الكرة وتسهيل مهمة ممثل الوطن بتأجيل المباراة، كان واضحاً على اللاعبين، وهو ما يتنافى تماماً مع مبدأ المصلحة العامة في دعم ممثلينا الخارجيين، ونحن إذ نقدر معاناة الزعيم في مهمة البحث عن بطاقة التأهل إلى نهائي أغلى الكؤوس، فإننا على ثقة تامة بقدرة العين في العبور إلى ربع نهائي دوري الأبطال الآسيوي.

كلمة أخيرة

لأنه يحمل شعار الكرة الإماراتية، فإنه قادر على تجاوز العقبة الآسيوية.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية