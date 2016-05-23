حلمك .. يا سى علام

رغم أن هناك كثيرين كانوا ينتظرون رحيل مجلس ادارة اتحاد الكرة بعدما فشل فى تقديم أى تطور للعبة فى مصر، فان الاستقالة التى تقدم بها جمال علام رئيس الاتحاد قبل ساعات قليلة فقط من حكم محكمة القضاء الادارى والتى رفضت الطعن المقدم من اتحاد الكرة حول حكم حل مجلس الإدارة، أصبحت مسار جدل، فهى استقالة غير مفهومة وغير مبررة، خاصة عندما تقرأ تفاصيل تلك الاستقالة وتأكيدات علام على أنه كتبها منذ 45 يوماً!

علام يتحدث حول بعض الأمور تدينه أكثر مما تنصفه فى موقفه الحالي، فقد تحدث عن رغبته فى الرحيل فى هدوء بعد حكم حل مجلس الادارة بعد أن هدد الاتحاد الدولى بتجميد النشاط الرياضى فى مصر فى حال تدخل الدولة بحل المجلس بحكم قضائي، كما تحدث عن عدم التعاون فى الفترة الأخيرة وتهميش دوره فى أزمة حسام غالى مع المنتخب الوطني، وهنا علام يدين نفسه ولا يبرر موقفه!

فكيف يرفض وضع مصر فى وضع حرج أمام الاتحاد الدولى ويرفض التصعيد وهو الذى تقدم باستشكال لوقف قرار حل مجلسه، ومن الذى وضعه فى وضع «مهمش» فى قضية غالي، فهو الذى لم يقم بدوره كرئيس للاتحاد ولم يفصل فى القضية وينهى الخلاف قبل أن تتناوله وسائل الاعلام بعد أكثر من شهرين من حدوث المشكلة، فهو ارتضى لنفسه أن يكون تابعا وليس قائدا فى المنتخب الوطنى الأول، وكان هانى أبو ريدة هو متصدر المشهد، وقد يكون هو أساس مشكلة غالى مع المنتخب بعد أن قام بتسريبها وتأكيدها لوسائل الاعلام، ولو كان نفاها وعمل على حلها فى صمت، لم يكن أحد شعر بها أو منحها الاثارة الموجودة الحالية!

فقد فشل جمال علام فى ادارة شئون اللعبة وليس كما يظن أنه قدم نجاحات كبيرة للكرة المصرية، وأتمنى أن يخرج علام ليعدد هذه النجاحات التى يبدو لا يعلمها أحد غيره، واذا كان يعتبر استكمال دورى الموسم الماضى وانتظام الموسم المحلى هو أحد النجاحات، فهو واهم فى ذلك، فالنجاح له معايير أكثر بكثير من تلك التى يتحدث عنها علام، فالأفضل له أن يصمت بدلا من الحديث عن مبررات تدينه ولا تنصفه.. فحلمك علينا يا علام.

وما يعكس لك حجم المأساة، تصريحات زملاء علام وأعضاء مجلس الادارة بعد اعلان الاستقالة، فجميعهم نكلوا به وأدانوا تصرفه مما يعكس حالة اللا وفاق بين أسرة الجبلاية.

*نقلاً عن الأهرام المصرية