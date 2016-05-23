فان غال لم يكن جيدا !

انتهى موسم مانشستر يونايتد وانتهت معه مسيرة المدرب الهولندي لويس فان غال، مسيرته لم تكن جيدة بما يكفي..

لويس قال قبل أسبوع إن اليونايتد يحتاج إلى لاعبين مبدعين ويستطيعون خلق الفرص من لا شيء، وإنه يجب التوقيع مع هذه النوعية من اللاعبين، حسنا، لقد أجبرني على التوقف عن الكلام والانتقاد بهذا التصريح، كيف يعقل ذلك؟ لقد منحت له الإدارة 200 مليون باوند وهو من تكفل بجلب اللاعبين، لماذا لم يفكر في إمكاناتهم قبل الشراء؟ أليس هذا اعترافا بالفشل؟ تكلمت كثيرا عن هذا الأمر ولن أبقى هكذا طوال الوقت، ولكن المركز الخامس ليس جيدا لفريق اسمه مانشستر يونايتد يا فان غال، الخروج من دوري الأبطال ومن مجموعة سهلة ليس جيدا أيضا، الفشل في تحقيق الدوري الأوروبي ليس جيدا هو الآخر، كان عليه أن يعلم بأنه في كل بداية موسم يستهدف اليونايتد الفوز بالدوري واللعب على نيل كل الألقاب الممكنة، لهذا لا يجب أن يستمر الهولندي في هذا الفريق لمجرد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس، هذا ليس كافيا على الإطلاق، وإن تحدثت عن اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم، فالأكيد أنه ليس من كونهم، بل استنجد بهم لتغطية فشل اللاعبين الذين جلبهم من السوق، ببساطة، فان غال لن يكن جيدا.

*نقلا عن الهداف الجزائرية

