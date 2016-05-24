ليفربول يتعاقد مع الحارس الألماني كاريوس

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء توصله لاتفاق من أجل ضم الحارس لوريس كاريوس من ماينتس الالماني بعقد طويل الأمد.



وشارك كاريوس (22 عاما) - الذي مثل المانيا تحت 21 عاما - في 34 مباراة بدوري الدرجة الأولى الالماني هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه تسع مرات.



ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لكن وسائل اعلام بريطانية ذكرت أن ليفربول سيدفع 4.7 مليون جنيه استرليني (6.87 مليون دولار) من أجل الحارس.



وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول لموقع النادي على الانترنت "أنا سعيد بضم لوريس.. قدم موسما رائعا مع ماينتس."



وأضاف "أنا سعيد حقا بقدرتنا على التحرك سريعا من أجله... أعلم أنه سيضيف إلى الجودة التي نملكها في هذا المركز وأتطلع إلى العمل معه."



وسيتنافس كاريوس مع سيمون مينيوليه حارس ليفربول الأساسي حاليا.



وقال كاريوس "إنه شعور جيد جدا واللعب لناد مثل ليفربول شرف كبير."



وتابع "تحدثت مع المدرب وكان شعوري جيدا بعدها لأنه أبلغني ما الذي يريدني أن أفعله مع النادي واللاعبين... اقتنعت بأنه القرار الصحيح."



وكاريوس هو ثالث لاعب يضمه كلوب منذ تولى المسؤولية في أكتوبر تشرين الأول بعد جويل ماتيب مدافع شالكه وماركو جرويتش لاعب وسط رد ستار بلجراد.