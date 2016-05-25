أهلي جدة الخاسر الأكبر في قضايا الانضباط

مليون و844 الف ريال سعودي، هو مجموع ما سوف تضخه فرق دوري المحترفين السعودي في حساب الاتحاد المحلي مع نهاية الموسم، كعوائد ما تم فرضه من غرامات مالية على الفرق واللاعبين والاجهزة الادارية والفنية.

أهلي جدة تصدر قائمة الاندية التي تم تغريمها بواقع يصل الى 510 الف ريال كان لسالم الاحمدي النصيب الاكبر منها وبواقع 300 ألف ريال بسبب تصريحاته الصحفية، بينما اتحاد جدة حل خلف قلعة الكؤوس بفارق ثلاثة الاف ريال فقط وبواقع 507 الاف ريال، كان للجماهير الاتحادية النصيب الأكبر من رفع المبلغ على النادي وذلك بعد ان تم فرض غرامة مالية عليها بقيمة 225 وعشرين ألفاً بسبب رمي القوارير على أرضية الملعب اكثر من مرة.



الهلال جاء في المرتبة الثالثة بمجموع عقوبات وصلت الى 347، منها مئة وخمسة وعشرين الفا بسبب بسبب تأخره بتسليم قائمته قبل مواجهة أهلي جدة وتأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض الملعب ورمي جماهيره العلب البلاستيكية.

تلاه النصر بمجموعة 180 الفا وبفارق ستين الفا عن نجران الذي حل في الترتيب خامسا، فيما دفع الفيصلي هذا الموسم خمسين الفا والشباب اربعين؟ اما عن هجر والقادسية فتمثلت الغرامات المالية بثلاثين الفا لكل منهما تلاهما الرائد والقادسية والفيصلي بعشرة الاف لكل فريق.

