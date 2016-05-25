تنقلات المدربين في السعودية ما بين النجاح والفشل

30 مدرباً دربوا 14 نادياً في 26 جولة، 6 منهم فقط من صمد وأكمل الـ26 جولة.

منهم من بدأ الموسم مع نادي وأنهاه مع آخر، فتحي الجبال درب نجران اثنتي عشرة جولة وفي الجولة السادسة والعشرين كان مع الشباب بعد أن دربهم في ثلاث عشرة مرحلة.

كثيرون هم من دربوا ناديين سعوديين، أقل من نجح مع نادي وفشل مع الآخر واقل بكثير من حقق الانجازات مع ناديين مختلفين.

الجميع يريد أن يكون الروماني يوردانيسكو انجازات عندما درب الهلال وانجازات أيضاً عندما عاد للسعودية ودرب الاتحاد، بينما لا أحد يريد أن يكون كانيدا الذي لم يحقق شيئا مع الاتحاد وعودته التي كانت مع النصر انتهت بإقالة.



وفي تاريخ المحاولة الثالثة والكرة السعودية هناك الروماني بلاتشي الذي رفع كأساً مع النصر وحقق أكثر من بطولة مع الهلال محاولته الثالثة مع النهضة انتهت بلا اجاوات و بإقالة أما حالياً فالتونسي فتحي الجبال حقق انجازا مع الفتح ولكنه لم يفعل مع نجران ومحاولته الثالثة لم تأتي بجديد.



هذا الموسم مدربون عادوا لنادي جديد أو للنادي نفسه جلال القادري درب النهضة سابقاً والآن مع الخليج ناصيف البياوي كان مع هجر وهذا الموسم كان للفتح الصربي الكسندر إلتش مدرب الرائد حالياً درب الأهلي سابقا.

أما أصحاب الفرصة الثانية فكانيدا ذهب وعاد في نفس الموسم ومثله بيتوركا مع الاتحاد والفرصة الثانية ستكون حليفة مدربين آخرين الموسم القادم، فدوس أنجوس الذي أجمع على نجاحه مع نجران ولكن المشكلة أنه جاء متأخراً، محاولته الثانية في الدوري السعودي ستكون مع الفيصلي، وفرصة سامي الجابر الثانية كمدرب ستبدأ مع الشباب، ففي دوري تعتبر نسبة تغيير المدربين فيه من الأعلى على مستوى العالم.