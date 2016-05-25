حسين عبدالغني: بيانات النصراويين لن تؤثر علينا

أكد حسين عبد الغني، قائد فريق النصر السعودي، أن البيانات الشرفية لن تؤثر على استعدادات الفريق ضمن مواجهة الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: "مباراة كؤوس صعبة، والحظوظ متساوية، ونتمنى تقديم مباراة كبيرة ختامها مميزة للكرة السعودية، كل مباراة لها ظروف صعبة وان شاء الله نحاول نصحح ونحسن هذا الموسم عبر البطولة".

وحول البيانات الصفراء وتأثيرها على الفريق: "نحن لسنا معزولين، ولكن نحاول ان نعزل انفسنا وهذا امر يعود الى عقلية اللاعب، اكيد فيه ناس تتأثر وايضا هناك لاعبون بدرجة أقل، نحن لاعبو كرة قدم وشغلنا داخل الملعب، ونحاول نبعد انفسنا على هذه الشيء".

ويكمل: "تركيزنا تام على هذه المباراة وباذن الله ما راح يؤثر علينا داخل الملعب، الكل يهمه مصلحة النصر، بغض النظر عن الاختلافات في الخارج".