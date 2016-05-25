مؤخراً، في دوري أبطال آسيا، قدم النصر الإماراتي مباراة تاريخية أمام فريق تراكتور الإيراني انتهت بفوز رباعي للعميد.

سنقع في حيرة بالغة لتحديد نجم المباراة من فريق النصر، الحارس أحمد شامبيه كان فريقاً لوحده، ظهيرا النصر محمود خميس وأحمد الياسي كانا في قمة العطاء، مفاجأة المهاجم سالم صالح، المدرب الصربي يوفانوفيتش أثبت علو كعبه في خطة اللعب وقراءة سير المباراة والإعداد المحكم، والفريق ككل طبق توجيهات المدرب بحذافيرها عبر تأمين الدفاع واعتماد الارتداد السريع إضافة إلى تجسيد الانضباط الفني والتركيز الذهني.

لا يمكن أن يشكك في أحقية العميد بالفوز إلا الجاهل والجاحد، وهذا ما فاجأنا به مدرب تراكتور بعد المباراة.

قال المدرب الإيراني أمير قلعة نويي، إن الفرق العربية تستثمر أموالاً باهظة في كرة القدم، والأجدى أن يعلموا لاعبيهم الكرة بدلاً من فن إضاعة الوقت، فحين يتقدم الفريق العربي كنتيجة يحول أرضية الملعب إلى مستشفى بالسقوط المتكرر للاعبيه.

هذه التصريحات، منافية للواقع ولعلم الكرة، وفوق ذلك لا شك في عنصريتها، والاتحاد الآسيوي مطالب بإيقاع العقوبات الرادعة على المدرب الجاهل والعنصري.

تاريخ النصر ومدربه أكبر من الإنكار، قال يوفانوفيتش قبل المباراة بأن تراكتور من أهم الفرق الآسيوية، وهذا دليل على أن من يحترم الخصم ينتصر، أما من يستخف بخصمه، كمدرب تراكتور، يخسر ولا تحترمه الكرة، غرورهم خارج الملعب أدى إلى غرورهم داخل الملعب وبالتالي خسارتهم المذلة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية