ماذا يحدث فى نادى 6 أكتوبر..؟

الشكاوى كثيرة ومنها أمور شخصية لا يجب التطرق إليها شكاوى ومكالمات كثيرة تلقيتها طوال الأسبوع الماضى من بعض أعضاء نادى 6 أكتوبر، عما يدور داخل النادى، بعيدا عن متابعة ورقابة وزارة الشباب والرياضة. النادى الذى تأسس عام 1984 مع بدء إنشاء المدينة يعتبر واحدا من أكبر الأندية مساحة على مستوى الجمهورية بمساحة 112 فدانا، وأراضى فضاء تابعة له تقدر بحوالى 157 فدانا، لا يسمع عنه أحد تفوقا فى النشاط الرياضى بسبب تحكم عوامل القرابة والعلاقات الاجتماعية فى اختيارات اللاعبين، بغض النظر عن مستوياتهم الفنية، وأدى ذلك إلى ابتعاد كثير من أبناء الأعضاء عن الانضمام للفرق الرياضية. الشكاوى ربما لم تتطرق كثيرا إلى مسألة النشاط الرياضى، وانما تجاوزت إلى قيام مجلس الإدارة الحالى الذى انتهت مدته القانونية، منذ شهر سبتمبر الماضى باستبعاد كل من له شعبية وعلاقات اجتماعية واسعة وصاحب سمعة طيبة من منصبه داخل النادى، استعدادا للانتخابات القادمة بعد الانتهاء من إقرار قانون الرياضة الجديد من البرلمان. المفاجأة، وحسب المحاضر الرسمية أن مجلس الإدارة الحالى، والذى تم تعيينه فى مارس 2015 اتخذ قرارا بالتجديد لمدير عام النادى بأثر رجعى فى سبتمبر 2014 ، وبما يعنى أيضا أن أى قرارات اتخذها مدير النادى فى تلك الفترة يشوبها البطلان..! وواقعة غريبة آخرى.. وهى قيام مجلس الإدارة بالتعاقد مع نائب مدير الإدارة المالية الحاصل على إجازة بدون مرتب فى منصب «مدير الإدارة المالية»، وهى واقعة يتندر بها الأعضاء داخل النادى. ويتساءل الأعضاء عن تكلفة الحمام الأوليمبى بالنادى التى بلغت 54 مليون جنيه، رغم وجود مزايدة سابقة بتكلفة أقل بكثير- ومع ذلك تم إغلاقه حوالى 6 شهور فى بداية شهر ديسمبر الماضى، وحتى الأسبوع قبل الماضى من مايو الحالى بعد عام ونصف فقط من افتتاحه. الوقائع كثيرة.. ومن بينها أيضا قرار مجلس الإدارة الحالى وحسب محضر اجتماع فى 7 مايو الحالى بالموافقة على زيادة راتب إحدى الموظفات المنتدبات من وزارة الشباب والرياضة- كما يحدث فى باقى الأندية الرياضية- ليصبح 3 آلاف جنيه، رغم أن الأندية لا تمنح المنتدبين من الوزارة أكثر من 200 جنيه، لأنهم يحصلون على راتبهم الشهرى من الوزارة..! المفاجأة الأخرى التى يتحدث عنها أعضاء النادى، هى تعيين أحد الكوادر المعروف انتماؤها لجماعة الإخوان فى إحدى المناصب الرياضية بالنادى. رغم سقوط مجلس الإدارة الذى كان ينتمى للإخوان برئاسة عبد الرحمن سعودى عقب ثورة 30 يونيو، وما كان يتردد بعدها من اختباء المتظاهرين الإخوان بالنادى خلال الهجوم على قسم أول شرطة أكتوبر. الشكاوى كثيرة، ومنها أمور شخصية لا يجب التطرق إليها، لأنها بغير دليل ملموس، لكنها لو صحت لأصبحت أمرا خطيرا يستوجب التحقيق فيها فورا. الاستماع للشكاوى أمر مهم، وعرض هذه الشكاوى مطلوب حتى يتعرف المسؤول على ما يدور داخل المنشآت التابعة له. وليس مطلوبا سوى التحقق مما يدور داخل النادى.. ويبدو أن أدوات وأشكال الرقابة والمتابعة من الجهة المعنية، والتى يقع تحت إشرافها النادى، غير موجودة، وهى فى هذه الحالة وزارة الشباب والرياضة. ويقينى أن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة يتفاعل دائما مع أية شكاوى أو مخالفات داخل مراكز الشباب والأندية. ونادى 6 أكتوبر، أحد الأندية الكبيرة التى تقع تحت إشراف ومتابعة ومراقبة الشباب والرياضة.

*نقلاً عن اليوم السابع المصرية