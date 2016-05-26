بحّارنا ومرفأ التتويج

حقق النصر هدفاً مرحلياً جديداً في دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما عاد من إيران ببطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، هذا التأهل عزز ثقتنا بفريقنا الذي أثبت جدارته حتى الآن.

كل خطوة يقطعها في طريق التقدم إلى منصة التتويج تحتاج تحضيراً خاصاً من النواحي الفنية والبدنية والنفسية، وتحتاج دعماً كبيراً من الإدارة والجماهير والإعلام، فالعميد يمثلنا ويمثل تطلعاتنا كما أن نتائجه الإيجابية تجعل الكرة الإماراتية تحت الضوء الإعلامي الخارجي.

تعرف إدارة نادي النصر ما يحتاجه فريقها – فريقنا- ليكون جاهزاً لخوض النزال المقبل، فالمهمة الجديدة أكثر تعقيداً لكنها ليست مستحيلة، وأمام هذه المتغيرات علينا أن نُحسن التحضير في الجوانب الصغيرة والكبيرة.

عندما يلمس الفريق دعم إدارته وجمهوره وإعلامه تتعزز ثقته بقدراته ويصبح مستعداً لتقديم المزيد من العطاء، لأن المؤازرة والتشجيع والتحفيز عوامل مهمة تتفاعل مع مهارات اللاعبين فتنتج فريقاً متماسكاً قادراً على الكفاح والصمود في المباريات الصعبة.

على الرغم من مقومات النجاح التي يمتلكها العميد، إلا أنه مثل أي فريق آخر لديه نقاط ضعف عليه أن يدرس أسبابها ويعالجها، فغالباً ما تقع الفرق الفائزة في فخ النتيجة وتنسى الجوانب المهمة الأخرى.

نريد من بحّارنا القديم أن يأخذ سفينتنا إلى مرفأ التتويج.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية