خليل جلال يشرح تعديلات قوانين كرة القدم الجديدة

قررت الهيئة الدولية لكرة القدم، التابعة للاتحاد الدولي "فيفا"، إجراء عدد من التعديلات على قوانين كرة القدم، ليتم تفعيلها مع بداية شهر يونيو القادم بشكل رسمي.

وقامت الهيئة الدولية لكرة القدم بنشر التعديلات الجديدة المقرر أن تشهدها مباريات كرة القدم بداية من شهر يونيو القادم، في كتيب خاص بها، فيما تعد إلغاء العقوبة الثلاثية وخداع حراس المرمى ضمن أبرز 40 تعديلاً أقرهم الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل نهائي، بالإضافة إلى إجراء عدد من التعديلات على حالات التسلل وكيفية احتسابها وموضع الكرة في تنفيذ الخطأ.

وقال جلال في لقاء خاص مع برنامج "في المرمى": "بعض لوائح القانون يمكن للاتحاد المحلي يجري تعميمات عليها، القانون الدولي يقضي على المباريات الخارجية بينما هناك تساهل في الاتحاد المحلي ويمكن للاتحاد السعودي يلغي القرار بشأن هذا القرار".

ويكمل: "بعض الملاعب تعاني من صعوبة في الزراعة ويحتاج مسؤول الصيانة يلغي بعض الاجزاء الداخلية حتى تحافظ على سلامتها، ويمكن تختلف مستوى ارتفاع الارض".

وختم حديثه: "اثناء الفرحة تكون الكرة متوقفة تماماً، في السابق دخول احد اللاعبين الاحتياط يعاقب بركلة مباشرة اما في التنظيم الجديد بالنسبة لهذه المادة، احتساب ركلة حرة مباشرة او ركلة جزاء".

