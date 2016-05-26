سامي أهم بطولات الشباب

كان نادي الشباب ولا يزال أحد أقوى وأهم الأندية السعودية إن على صعيد تحقيق البطولات المحلية والخارجية، أو تقديمه لنجوم مبدعين خدموا المنتخبات السعودية، أو حتى في تصدير المواهب للأندية الأخرى.

أما على صعيد المنافسة فلن تجد بين أنديتنا أشرس من الشباب عند اقترابه من بطولة ما، فهو لايرضى بغير الكأس، وإن خسره فإنه يخسره بعد أن يجرع خصمه الويلات.

وإن أضفنا تاريخا مثل هذا على تاريخ أسطورة الكرة السعودية وأفضل نجومها على الإطلاق بلغة الأرقام والمنجزات سامي الجابر، فإن الناتج سيكون مختلفاً ومنتظراً بلا شك.

هذا هو حديث المجالس الرياضية هذه الأيام حتى أنهم غفلوا عن مشاكل الاتحاد المالية وسباق رئاسة النصر وخروج الهلال الآسيوي وإقالة الأهلي لأفضل مدربي الدوري، وتفرغوا للحديث عن سامي الجابر وما الجديد الذي سيقدمه للشباب.

في رأيي أن من قدم للشبابيين فكرة التعاقد مع سامي الجابر ذكي ولماح واستراتيجي لأنه قدم لهم صفقة تاريخية ستحدث نقلة في نادي الشباب؛ أما لماذا ؟ فبغض النظر عن الفوائد الفنية وقصر تجربة سامي التدريببة، يجب أن تكون النظرة أشمل وأوسع.

فعلى الرغم من قوة وتاريخ وبطولات نادي الشباب التي تطرقت لها في البداية عانى النادي كثيراً من ضعف جماهيريته وبعده عن الأضواء، مما أثر حتى على تسويق اسم النادي وضعف الاقبال من الشركات على رعاية الفريق أو حتى الإعلان لديه، أما مع النجم الأشهر محلياً وآسيوياً وعالمياً فسيختلف الوضع، وستتسلط الأضواء على هذا النادي وستتضاعف جماهيريته غير مرة، وبالتالي ستتسابق الشركات من أجل الفوز برضا إدارته لتوقيع عقد رعاية الفريق تارة، والإعلان على الأطقم تارة أخرى، وثالثة لرعاية المؤتمرات الصحفية، ورابعة للإعلان في ملعب التدريبات لعلم كل هؤلاء بأن الإعلام سيأتي إليهم بحثاً عن سامي.

أما على الجهة المقابلة فلن يجد النجم الكبير والمدرب السعودي حامل الآمال سامي الجابر مكاناً أفضل من الشباب للعمل بهدوء وبعيداً عن الضغوط لتحقيق طموحات الشبابيين وهو ما أراهن على حدوثه متى منح الوقت الكافي وأكمل سنوات عقده الثلاث.

•ثانية

"الفشل هو في الغالب تجربة تسبق النجاح ".



*نقلا عن الرياض السعودية