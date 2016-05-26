كيف استولى الحرس الثوري على الأندية الإيرانية؟

لم تمر سوی شهور قليلة عن انتصار الثورة الإيرانية عام 1979 حتى طالب الخميني، مرشد الثورة الأول، بتأسيس جيش يصل إلى عشرين مليون جندي في بلد لم يتعد عدد سكانه آنذاك الأربعين مليون نسمة. وبعد عام قال الخميني "إن الأمة الإسلامية -ویقصد إيران- يجب أن تكون عسكرية بالكامل"، في إشارة واضحة إلی تفويض العسكريين للدخول في المؤسسات المدنية وعسكرتها.

ورغم أنه لم تشر أي مادة من منشور الحرس الثوري إلى التدخل في المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية لكن بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 ورجوع عناصر الحرس الثوري للمدن، سرعان ما عملت هذه المؤسسة العسكرية على الدخول في المجال الاقتصادي، لاسيما في فترة الرئيس هاشمي رفسنجاني الذي فتح الباب على مصراعيه للحرس الثوري حيث وكّل هذه المؤسسة العسكرية مهمة تنفيذ مشاريع اقتصادية عملاقة فتحت الباب لعناصرها للاستثمار في المجال الرياضي، لما له من أهمية في بسط نفوذ الحرس الثوري في الشارع الإيراني.

عام 1997 وتحديدا عندما هزم المنتخب الإيراني مثيله الأسترالي في تصفيات كأس العالم، خرج الملایین من الشعب الإيراني في الشوارع احتفالا بالنصر الرياضي الذي أهل منتخبهم لنهائيات فرنسا 1998. حینذاك أدركت استخبارات الحرس الثوري أهمية الشأن الرياضي، لاسيما كرة القدم في الاستيلاء على الرأي العام وحفظ النظام الذي عبر عنه الخميني بأنه "أولى من الصلاة والصوم"، حسب تعبيره.

بدأت عملية استيلاء المؤسسة العسكرية الإيرانية الأولى على الأندية في البلد مع انطلاقة الدوري الإيراني بنسخته الأولى قبل خمسة عشر عاما من خلال الدعم الذي قدمته الشركات التابعة للحرس الثوري، حيث كانت تعاني هذه الأندية أساسا من شح الأموال مع أنها تمول في بداية كل عام عن طريق الاتحادات المحلية الفقيرة في ميزانياتها السنوية. ومن خلال ذلك الدعم السخي الذي قدمه الحرس الثوري، تغير الحال في مدخول لاعبي الأندية الإيرانية، ومنها تمكنت من جلب المدربين الأجانب بعقود مرضية للطرفين.

بعد ذلك جاء دور كبار القادة العسكريين المخطط له أساسا للسيطرة على قرار الأندية والشأن الرياضي، فأصبح اللواء عزيز محمدي رئيسا لاتحاد أندية كرة القدم الإيرانية، واللواء محمد حسين جعفري رئيسا لنادي تراكتور سازي تبريز، واللواء مصطفى آجر لو رئيسا لنادي باس طهران، وبعد ذلك رئيسا لنادي آستين آذين، واللواء كريم ملاحي رئيسا لنادي باس همدان، واللواء أكبر غمخار رئيسا لنادي برسبوليس (بيروزي)، واللواء ناصر شفق رئيسا لنادي ابو مسلم مشهد، والعقيد جعفري رئيسا لنادي فجر سباسي شيراز، والقائمة تطول في ذلك، حيث استولى الحرس على كل مقدرات كرة القدم الإيرانية حتى يومنا هذا.

يعتقد بعض الخبراء الإيرانيين في تفسير ذلك أن الهدف من وراء تدخل الحرس الثوري في اللعبة الشعبية الأولى في إيران هو السيطرة على عشرات الآلاف من الجماهير التي تحضر المباريات في الملاعب وتملأ الشوارع بعد انتهاء كل مباراة، حيث هناك تخوف من استقلالها سياسيا لصالح المعارضة وكذلك سد الفجوة بين العسكر والشعب الإيراني التي تعمقت بعد فساد اشتهر به الحرس الثوري في المجالين الاقتصادي والسياسي. رغم ذلك هناك سلبية كبرى تبقى مثيرة للقلق بالنسبة للحرس الثوري في هذا المضمار، وهي أن جماهير النوادي تحمل "الرؤساء العسكريين" مسؤولية الهزائم التي تتحملها الفرق في مشوارها الرياضي، سواء في الدوري الإيراني أو الآسيوي، حيث يتهمون القادة العسكريين بأنهم لا يفقهون لعبة كرة القدم ولم يمارسوها يوما طوال حياتهم.

*خاص بالعربية.نت – رياضة